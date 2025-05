Húszévesen került először képernyőre: Így változott meg az évek alatt Marsi Anikó – Galéria

Marsi Anikó az egyik legismertebb műsorvezető, bemondó. Idén ünnepelte 50. születésnapját, de fiatalos lendülete még a régi. Az elmúlt évben pedig látványos változáson ment át. Tavaly januárban sokan azt találgatták: vajon várandós vagy csak felszaladt rá néhány kiló? Azóta látványosan átalakult és most mindenki a fogyása titkáról kérdezi. A Bors képekben mutatja meg átalakulásait az ismertté váltásától napjainkig.

A műsorvezető remek formában lépett az ötödik ikszbe, nemrég még pocakját méregetve azt találgatták: Marsi Anikó terhes-e (Fotó: MW Bulvár)

Marsi Anikó fiatalon került képernyőre

Marsi Anikó a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett tévé-rendező-műsorvezető szakon, a Magyar Televíziónál alig húszévesen, 1994-ben kapott először riporteri feladatot a Múzsa, a Mákvirágok, a Vízöntő és a Kriminális című műsorokban. Később hír- és kvízműsort is vezetett, majd 2006-ban, Palik Lászlóval közös első fia, Vilmos születése után hosszú időre visszavonult a képernyőtől. Második fiuk, Vince 2009-ben született, a család pedig évekre Spanyolországba tette át a székelyét. Tíz év kihagyás után, 2016-ban Anikó a Tények műsorvezetőjeként tért vissza, ahol máig napi rendszerességgel feltűnik a képernyőn. Idő közben a Dancing with the Stars 2020-as, első évadában a tánctudását mutatta meg Szabó Gábor profi táncos oldalán. Palik Lászlóval 2021-ben mondták ki a válását.

A bemondó mindig sportos életet élt, 2010-ben a Dancing with the Stars-ban is szerepelt (Fotó: MW archív)

Marsi Anikó fogyása csodaszámba megy

Mivel szinte minden este a képernyőn szerepel, ki van téve a közönség véleményének, ami nem mindig pozitív. Bár terhességei után rendre visszanyerte csinos, sportos alakját, s a mozgás aktívan jelen van az életében, a kilók mégis elkezdtek felkúszni rá. Úgy alakult, hogy leginkább deréktájt, hasra kúsztak azok a kilók, tavaly januárban pedig emiatt beindult a találgatás a nézők részéről: vajon babát vár?

Marsi Anikó előnytelen ruhaválasztás áldozata lett, a pletykák beindítása után életmódot váltott (Fotó: TV2)

A sokkoló állítás szíven ütötte Anikót, aki drasztikus életmódváltásba kezdett. A 90–10-es módszerre esküszik, mely azt jelenti, az alakját 90 százalékban az étrend, és csupán 10 százalékban a mozgás határozza meg. Mint mondja ugyanis, a sport, a futás, a házfelújítással járó fizikai munka a mindennapjai része volt, mégsem érte el a vágyott alakot, amíg az étrendjén nem változtatott. Gyors és látványos eredményt ért el, új képein mintha kicserélték volna.

Az átalakulásáról készített galériánkat a képre kattintva nézheted meg: