Curtis után a Valmar fiúknál is szerelmesen indul a nyár: videón a bizonyíték

Curtis új dala a Szerelmes leszek a nyáron, egy igazi óda lett menyasszonyához, Judie-hoz, aki mellesleg a klip főszereplője is. Úgy tűnik a rapper már boldogabb nem is lehetne, és lángoló érzelmekkel vág bele a nyárba. Így van ezzel Bódi Csabi is, aki hosszú évek után is odáig van a feleségéért. Sőt most úgy tűnik Marics Peti és Valkusz Milán is felszálltak a szerelemvonatra, itt a bizonyíték.

Curtis és Barnai Judit boldogabbak nem is lehetnének, úgy tűnik ezt még Marics Peti is megirigyelte (Fotó: Instagram / curtis4ker / hot! magazin)

Curtis és Judie tavalyi nyara nem alakult a legfényesebben, hiszen míg a kosárlabdázó a Farm VIP-t forgatta több pletyka is felmerült a szakításukról, és az állítólagos problémáikról. A párnak végül sikerült helyrehozni a kapcsolatukat, sőt a rapper augusztus végén el is jegyezte kedvesét. Azóta pedig mintha újra abban a bizonyos rózsaszín ködben úsznának, amit Curtis most egy szerelmes dallal is bebizonyított. Az új szám tegnap jelent meg, a klippel együtt, aminek főszereplője nem más, mint Judie, és amit a mesés Tenerifén forgattak.

Valkusz Milán és Marics Peti is szerelmesek?

A Valmar duó tagjai is tegnap robbantották új dalukat, az igen beszédes Mi amor című igazi, nyári bulislágert. A fiúk a számon Dr. Mátyás TikTokkerrel dolgoztak együtt, aki amellett, hogy tartalmat gyárt, énekel és tanárként is dolgozik. Az ő magánéletéről persze nem sokat tudunk, de az biztos, hogy zeneileg a srácok és közte van kémia, egy-egy kommentelő szerint egyenesen be kellene venniük a formációba állandó tagként. Ez persze nem valószínű, de mindenesetre a szerelmes, vagány, csajozós szöveg nagyon jól sikerült, és persze a fiúk hangja is a helyén van. Na de mi a helyzet a barátnőkkel?

Marics Peti barátnője nagyon titokzatos

A pletykák szerint Marics Peti Tóth Andi és Kovács Gyopár színésznő után most Hamar István egykori focista lányával, Hamar Virginiával jöhetett össze, ám ezt eddig egyik fél sem erősítette meg. Ez persze az énekesnél nem biztosíték semmire, hiszen Gyopárral sem álltak nyilvánosság elé, annak ellenére, hogy többször is lebuktak, és szinte nyílt titok volt a kapcsolatuk. Valkusz Milán viszont valószínűleg szingli, vagy még barátjánál is jobban megy neki, hogy rejtegesse szerelmét. A rapper magánéletéről szinte még pletykákat sem lehet hallani.