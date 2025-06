Herceg Erika sorsfordító döntést hozott a Megasztár miatt

S hogy hogyan érintette az énekesnőt, hogy felkérték a Megasztár zsűrijébe?

Mint mondja, nagyon boldog, de tisztában van azzal is, hogy ez mivel jár. „Tudni kell megérezni azt az energiát, amit egy előadó magával hoz és tudni kell életre szóló tanácsot is adni. Ez hatalmas felelősség. Óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy felkértek erre a feladatra, tavaly ilyenkor álmomban nem gondoltam volna, hogy helyet foglalhatok majd a zsűri székében. Imádom Magyarországot és tulajdonképpen emiatt is maradtam itt, ha nem jön ez a lehetőség, akkor lehet, hogy elköltöztem volna.”

Távkapcsolatban élnek

Erika bár nem itt született, mégis elsősorban Magyarországon képzeli el a jövőjét., „Hosszú távon tervezek itt maradni és most a Megasztár miatt könnyebb ezt a párom felé is kommunikálnom. Ő néha megkérdezi, hogy mikor lesz vége ennek az életvitelnek, de szerencsére nagyon rugalmas, mert fiatalok vagyunk és ő is karrierista, mint én.”

Herceg Erika párja külföldön él, ő viszont kárpátaljai magyarként mindig ide vágyott. „Nem tudok véget vetni ennek, mert imádom a szakmám, imádom a magyar embereket és Budapestet is, én egy teljesen más világból jöttem. Hálás vagyok az életnek, hogy most itt lehetek.

Ilyenkor messze vagyok a páromtól, most például három hónapja nem láttam őt. Amikor újra találkozunk, tulajdonképpen mézes heteket élünk meg együtt. Júliusban lesz a születésnapom, akkor biztosan együtt töltünk egy hetet. Ő egy évvel idősebb nálam és nyolc éve együtt vagyunk, minden tökéletesen működik közöttünk. Minden nap írunk egymásnak és beszélünk is. Megbízunk egymásban, hiszen én csak a munkával foglalkozom, nekünk egy nagyon modern, bizalmon alapuló kapcsolatunk van. Olyan egység van közöttünk, amit nem lehet ennyi idő után szétválasztani. Büszke rám és ez nagyon jó érzéssel tölt el.”

Erika egyébként bevallotta, kellett néhány év, mire megszokta és elhitte, hogy befogadták, de most már tényleg úgy érzi, hogy be tudott illeszkedni. „Jól esik, hogy elfogadnak és kíváncsiak a véleményemre. Sokáig féltem az újtól, a szokatlantól, de mindig azt mondom, hogy merni kell élni. Tulajdonképpen ezt a fajta bátorságot keresem egy picit a leendő Megasztárban is.”