Mága Zoltán erre kérte az ország 100 leggazdagabb emberét

Mága Zoltán mély megdöbbenéssel és őszinte együttérzéssel értesült a parajdi sóbányát ért természeti katasztrófáról, amely nemcsak Erdély, hanem az egész magyarság egyik kulturális és történelmi jelképét sújtotta. A Székelyföldön élő honfitársaink most nehéz napokat élnek át, de tudniuk kell, nincsenek egyedül.

Fotó: Picasa

Magyarként és művészként mindig is szívügyem volt a határon túli magyar közösségek, különösen az erdélyi magyarság sorsa. Számtalanszor tapasztaltam azt az őszinte szeretetet, nyitottságot és megtartó erőt, amely Erdélyből árad, legyen szó zenéről, hagyományról, vagy az összetartozás érzéséről. Éppen ezért kötelességemnek érzem, hogy lehetőségeimhez mérten segítsek nemcsak emberként, hanem közösségünk tagjaként is.

- fejtette ki Mága Zoltán, hozzátéve, Erdély mindig is különleges helyet foglalt el a szívében. Az ott élők évszázadok óta őrzik magyarságukat, identitásukat, kultúrájukat sokszor nehézségek, megpróbáltatások közepette is. Amit ők képviselnek, az a nemzeti összetartozás egyik legnemesebb példája. Kiemelte, ma, amikor baj van nem fordíthatjuk el a fejünket. Most mi jövünk, hogy megmutassuk: a magyar nemzet képes újra és újra összefogni és hegyeket megmozgatni, ha arról van szó, hogy segítenünk kell.

Ezért teljes szívvel és örömmel csatlakozom a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére szervezett jótékonysági koncertturnéhoz, amely Sepsiszentgyörgyöt, Kolozsvárt és Marosvásárhelyt érinti. A koncertek bevételeit és az összegyűlt adományokat maradéktalanul a károsultak javára fordítjuk, ugyanakkor szükség esetén további helyszíneken is készen állunk segítséget nyújtani a bajbajutott közösségeknek.

- emelte ki. A kezdeményezés előkészítésében egyeztetett Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével. Évtizedek óta rendszeresen támogatja az erdélyi magyar közösségeket és mindig nagy tisztelettel tekint az RMDSZ munkájára, amely kiemelten fontos szerepet játszik a magyar identitás megőrzésében Erdélyben. A közös cél most is világos: összefogással, szeretettel és odaadással nyújtani segítő kezet bajba jutott honfitársainknak.

Ez nem csupán egy művészi gesztus részemről, személyesen is hozzájárulok az adománygyűjtéshez 1 millió forinttal és három jótékonysági koncerttel. De a segítség nem állhat meg itt.

- mondta el. Hozzátette, felhívással fordul Magyarország legtehetősebb polgáraihoz, az ország 100 leggazdagabb emberéhez: most itt a lehetőség, hogy megmutassák, mit jelent számukra a szolidaritás, a nemzeti felelősségvállalás, a valódi összetartozás. Az elmúlt időszakban sok bírálat érte a tehetősebb réteget, ezért most különösen fontos lenne, hogy cselekvő példát mutassanak emberségből és összefogásból.

Kérem tehát mindazokat, akik szívükön viselik a határon túli magyar közösségek sorsát, akik hisznek az emberi jóságban, a felelősségvállalásban és a közös cselekvés erejében: álljanak mellénk. Legyünk együtt a segítség hangja, a remény fénye azok számára, akik most nehéz helyzetbe kerültek.

Kiemelte, a magyar nemzet mindig is akkor volt igazán erős, amikor közösen lépett fel a bajban. Most ismét elérkezett a pillanat, hogy egymás felé forduljunk – és szívből, közösen emeljük fel azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van ránk. Mutassuk meg ismét, mire képes a magyar összefogás!