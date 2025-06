„A parajdi sóbánya elnémult” - teljesen összetört a katasztrófa miatt Tücsi

A parajdi sóbánya elnémult. A víz elnyelte. És vele együtt egy egész közösség reményeit. Volt egyszer egy hely, ahol a föld gyomrában gyógyulni lehetett. Ahol gyerekek kacagtak a kalandparkban, ahol a só illata és a csend gyógyította a lelket. Ahol évente 800 000 ember megállt egy pillanatra... most üresen áll. Parajd, a parajdi barátaink és a parajdi só 4 éve az életünk része. Nagyon sokszor jártunk ott, mindig kedvesen fogadtak és az első használat óta hálásak vagyunk a parajdi só áldásos hatásáért. Nektek is ezért hoztuk el Magyarországra, azóta is több ezren gyógyultatok általa… Olyan természetessé vált nekünk is, hogy a téli betegségeket a sóval vészeljük át, de épp most is nyúltam hozzá, hogy Nara allergiáján is ezzel segítsek