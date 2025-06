Szemtelen tolvaj rabolta ki a magyar zenészpárt Brazíliában – videó

Szeredy Krisztina és Leblanc Győző látványos videóklippel jelentkezett, a forgatás azonban nem volt zökkenőmentes. Szemtelen tolvajjal gyűlt meg a zenészpár baja.

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina nemrég Rio de Janiero-ban járt, a helyi magyaroknak énekeltek (Fotó: Szeredy Krisztina)

A Megváltó Krisztus szobránál forgattak klipet

Edith Piaf Szerelem himnusza kelt újra életre az operett és opera műfajának emblematikus előadópárosa jóvoltából. A klipet tavasszal, a dél-amerikai turnéjuk során forgatták, kamerával és drónnal, de a mesterséges intelligenciát is segítségül hívták a végeredményhez. A lenyűgöző látványvilág csak egy szeletkéje annak a felejthetetlen élménynek, amit egy hónapos útjukon átéltek. Az egyik legkülönlegesebb helyszín alighanem a klipben is megjelenő Megváltó Krisztus szobra volt…

Szeredy Krisztina és Leblanc Győző elképesztő műalkotást látott testközelből (Fotó: Szeredy Krisztina)

Leblanc Győző és Krisztina turistákkal körbevéve énekelt

„Már a dél-amerikai turné tervezésekor biztosak voltunk benne, hogy az utazás egyik megkoronázása Rio de Janieróban, a Krisztus-szobornál lesz. Valóban semmihez sem hasonlítható, csodálatos élmény volt, viszont klipet forgatni már nem volt egyszerű ott” – ismerte el a Borsnak nyilatkozva Szeredy Krisztina. „Az érkezésünk előtt hetekig zuhogott az eső, az volt az egyik első nap, amikor ragyogó idő volt, ami még több turistát csalt oda. Még egy fényképet is nehéz lett volna készíteni, amin ne lett volna sok ember. Az ottani forgatást ezért egyrészt drónnal oldottuk meg, másrészt pedig az operatőr szó szerint lefeküdt a földre, hogy alulról tudjon venni engem a szoborral, így nem szerepeltek turisták a képen. Szegényt páran meg is taposták” – tette hozzá a művésznő, aki egy másik kellemetlenséget is felidézett.

Tolvaj majom keserítette meg az élményt

„A szoborhoz egy fogaskerekű visz fel a dzsungelen át, és még utána is lépcsőzni kell. A lépcsőfokon állva, tátott szájjal néztük a lenyűgöző természetet, amikor azt éreztem, hogy valaki kikap valamit a kezemből… Egy másodperc volt az egész. Mire odanéztem, már csak azt láttam, hogy egy majom rohan fel a fára, kezében a kistáskámmal… Szerencsére csak az uzsonnánk volt benne, az ételt ott könnyen tudtuk pótolni. A majom is jól lakhatott, ugyanis a fa tetején el is kezdte kicsomagolni az ennivalónkat” – nevetett az énekesnő.