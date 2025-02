„Csak olyan helyekre megyünk, ahol nincs veszély” – Leblanc Győző márciusban elhagyja az országot

Úgy néz ki, hogy megyünk Dél-Amerikába. Ott is élnek magyarok és nagyon örültünk a meghívásnak. Nem nagyon volt eddig felkérés arról a földrészről, de olyan szerencsénk van, hogy most lecsaptak ránk. Úgy látszik, hogy mégiscsak jót csinálunk. Ez egy nagyon jó visszaigazolás a partneremnek, Szeredy Krisztinának és jómagamnak is. Úgy néz ki egyelőre, hogy március végén, április elején indulunk. Brazília, Chile, Argentína, Uruguay – ezek a városok adnak helyszínt az előadásunknak.