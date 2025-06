Ladinek Judit: Jó anya lettem volna, ha úgy alakul az életem

Ladinek Judit őszintén mesélt az életéről a hot! magazinnak.

Ladinek Judit igyekszik pozitívan szemlélni az életet - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Rengeteget dolgozol, ezért kíváncsi vagyok, hogyan telik egy átlagos napod.

Ladinek Judit: Nincs átlagos nap. Egy színész élete teljesen más, mint egy civil emberé. Az az általános az életemben, hogy nem kiszámítható. (Nevet.) Ez izgalmasan hangzik, de néha veszélyes. Főleg a Covid alatt tapasztaltuk meg, hogy mennyire labilis és törékeny az egzisztenciánk. Akkor el is indultam más irányba munkát keresni, hiszen a színházak lehúzták a rolót, de szerencsére már minden helyreállt.

hot!: Tényleg nincs semmilyen rendszer az életedben?

Ladinek Judit: Nagyon kevés... Először is nem vagyok korán kelő típus, így ha nincsen különösebb dolgom, akkor szeretek sokáig aludni. Tulajdonképpen nagyon jó szakmát választottam, mert a színházakban általában reggel tízkor indul az élet. Eleve kilenc-tíz óra felé kezdem érezni, hogy van testem, és magamnál vagyok. Mivel este tízkor jövök le a színpadról – jó esetben a fővárosban –, tizenegyre érek haza, akkor még beletelik egy kis időbe, mire lecseng az adrenalin, így egy óra előtt sosem fekszem le aludni – de amúgy is éjszakai bagoly vagyok.

hot!: Hogy érted azt, hogy „jó esetben a fővárosban”?

Ladinek Judit: A Madách Színházzal és a Dívák produkcióval is sokat utazunk. Nellyvel és Encivel (Fésűs Nelly és Détár Enikő – a szerk.) múltkor megpróbáltuk összeszámolni, hogy hány helyen jártunk, és arra jutottunk, hogy szinte nincs olyan település, nincs olyan zsákfalu az országban, ahol még ne léptünk volna fel. Ez fantasztikus, de ugyanakkor nagyon fárasztó is, mert rengeteg energiát, időt igényel – sajnos a sok utazás egyre fárasztóbb.

hot!: Legendásan erős a barátságotok – ez nyilván megkönnyíti az utazást...

Ladinek Judit: Nagyon jó a hangulat, mindhárman nagyon pozitív egyéniségek vagyunk. Ez és a humor közös bennünk. De sok mindenben különbözünk is. Például Nelly nagyon racionális, meghúzza a határokat. Mondok egy példát: ha 40 perces műsort kér a megrendelőnk, akkor Nelly ügyel rá, hogy az tényleg 40 perc legyen. Enci és én megengedőbbek vagyunk, még a sokadik ráadásra is visszamennénk, miközben már indulni kellene. De ez így kerek. Kiegészítjük egymást. Ami viszont nagyon nagy előnyünk, hogy mindhárman csapatjátékosok vagyunk, soha nincs közöttünk rivalizálás, nincsenek cicaharcok. Ez mázli, mert rengeteg időt töltünk együtt, például utazunk a Bepasiztunk című koncerttel, és van egy Dívák zenekaros koncertünk is, ahol retró disz­kó­slá­ge­re­ket adunk elő.