Saját bevallása szerint korábban elkövette azt a hibát a gyönyörű sztáranyuka, hogy túl sokszor engedett bepillantást a magánéletébe. Kovács Patrícia színésznő ezért új kedvesét, Medveczky Balázst is csak jóval később vállalta fel nyilvánosan, mint ahogy egy pár lettek. Most pedig az is kiderült, újabb szintet lépett a kapcsolatuk.

Kovács Patrícia és kedvese kapcsolata újabb mérföldkőhöz ért Fotó: Instagram

Kovács Patrícia és párja megmutatta az új családtagot

Válása után sem adta fel a reményt a sztáranyuka, hogy rátaláljon az igaz szerelem. Jól is tette Kovács Patrícia színésznő, hiszen másfél évvel ezelőtt egymásba szerettek kollégájával, a nála 15 évvel fiatalabb Medveczky Balázzsal. A népszerű pár nem azok közé tartozik, akik lépten-nyomon közös fotót posztoltak, ezért a rajongók mindig örülnek egy-egy új képnek róluk. Így volt ez nyáron is, amikor a művésznő egy lapozgatós posztban nyaralásukról osztott meg fotókat, amin jól látszik, milyen harmonikus a kapcsolatuk. A szerelmes színésznő most pedig elárulta: egy újabb döntést hoztak a közös életükről: örökbe fogadtak egy kutyát.

Ez itten egy boldog édes átokfajzat. A Terka. Nem volt ez mindig így… gazdátlanul bolyongott a nagyvilágban, amikor szerencséjére bekerült az Ürömi Menhelyre, ahol végre a legnagyobb figyelemmel vigyáztak rá, amíg mi örökbe nem fogadtuk. Ha tudtok, ti is mentsetek meg egy állatot, vagy segítsétek adománnyal vagy akár önkéntességgel az Ürömi Menhely munkáját, mert most különösen nagy szükségük van rá

– írta novemberben a színésznő a közösségi oldalán, most pedig arról posztolt, hogy bizony már fél éve velük van az új családtag.

„Fél éve, hogy a nevünkre vettük ezt a beazonosíthatatlan fajtájú kedves zsiványt.”