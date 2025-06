Becsajozott Kárpáti Rebeka egykori szerelme?

A sztárok kedvenc fodrásza, Frohner Ferenc, vagy ahogy a médiában hívják: Frohner Fecó a jelek szerint nagykanállal falja az életet. Nők tucatjai állnak sorba, hogy időpontot kapjanak hozzá a szalonba, hírességek között mozog, most pedig éppen világot lát. De vajon kivel?

Rég nem adott hírt a szerelmi életéről Frohner Fecó (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka gyereket is szült volna neki

A médiában jó humorú, kedves férfiként mutatkozik, a követői ezért is furcsállják, hogy régóta nem látják jelét annak, hogy szerelmes lenne… Korábban Kárpáti Rebeka fiújaként ismerte meg az ország, úgy festett, ők a nagybetűs tökéletes pár. A „Nyerő Páros-átok” azonban őket is elérte, s bár addigra már a gyerekvállalás is szóba került, 2021-ben – a nyilvánosság számára – váratlanul szakítottak. Hosszas, érzelmes bejegyzéseket tettek közzé, amikből leginkább a békés elválás volt kiolvasható, Rebeka például így fogalmazott:

Őszintén szerettem volna, ha Te leszel az, akivel végigkísérjük egymást az életünk ezen szakaszán. Aki mellett nyugovóra hajthatom a fejem, aki mellett otthonra lelek, akinek gyereket szülhetek, amire már tudod, hogy úgy vágyom. Sajnos nem így lett. Elmentünk egymás mellett.

Tóth Andival is hírbe hozták

Később egy párkereső műsorban habarodott egy csinos szőkeségbe, de nem sokkal később, 2023 augusztusában már a szakításukról lehetett olvasni. Mivel Fecó rendszeresen fodrászolja Tóth Andit, s a „munkakapcsolat” barátsággá is alakult, ezért sok időt töltöttek együtt, ami miatt a rajongók már össze is boronálták őket, ám „szerelmük” nem lehetett több spekulációnál.

Az elmúlt időben azonban nem hallani szívügyekről, így jogosan merült fel a kérdés: kivel járja éppen a világot? A fodrász ugyanis éppen Japánban van…

„Frohner Fecó szerintetek kivel utazott most Japánba? Van barátnője? Vagy egyedül utazgat?” – dobták fel a kérdést Redditen. Nem kizárt, hogy rejtélyes szerelem van a dologban, de ezt egyelőre senki sem erősítette meg...

„Sajnos nem velem” – incselkedett egy hozzászóló, míg többen arról lamentáltak, hogy nekik sincs semmilyen információjuk a fodrász szerelmi életét illetően, néhányan pedig úgy vélik, hogy egy forgatás miatt utazott Ázsiába.