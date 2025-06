Hungária 2025: Elképesztő fotók, mutatjuk, hogy bulizott a tömeg Fenyő Miklósékkal – Galéria

Újabb felejthetetlen estével köszönte meg a ma is elképesztő tömegeket vonzó együttes a rajongók szeretetét, akik tegnap is szívesen bújtak jampi ruhákba. Előkerültek az ikonikus napszemüvegek, a pörgős szoknyák, a jampec szerkók, így várta a közönség, hogy a Fenyő Miklós, Novai Gábor, Dolly és Szikora Róbert, azaz a legendás Hungária újra elvarázsolja őket, fel is robbant az MVM Dome, ahogy megjelentek a színpadon.

Fotó: Máté Krisztián

Generációk nőttek fel a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Limbó hintó, A Várni rád, a Csavard fel a szőnyeget slágereken az elmúlt évtizedekben. Ez tegnap este is látszott, hiszen a teltházas Hungária koncerten nemcsak az idősebb, de a fiatalabb korosztály is nagyon jól szórakozott. Mint ismert, Fenyő Miklósék együttese 1983-ban úgy tűnt végleg széthullott Szikora Robi távozása után, de a közönség visszakövetelte őket, és 1995-ben zenei történelmi pillanatként egy koncert erejéig újra összeállt a Hungária, és közel százezer ember előtt felejthetetlen koncertet adtak a Népstadionban. Akkor úgy tűnt újra, hogy soha többet nem állnak együtt színpadra, azonban tavaly egy újabb felejthetetlen bulival örvendeztették meg a rajongókat. De sokan lemaradtak, a hatalmas érdeklődésre tekintettel a 2025-ös évre dupla koncertet hirdettek meg. Az biztos, hogy tegnap óriási jampi bulit csaptak a legendák és aki nem akar lemaradni, az még gyorsan vegyen jegyet, még néhány maradt a ma esti előadásra.