Horváth Éva megtörte a csendet: végre elárulta, hogy van valójában

Horváth Éva számára rendkívül megterhelő volt az utóbbi pár hónap, ugyanis súlyos motorbalesetet szenvedett Balin, aminek az lett a következménye, hogy nagyon megsérült a lába. Már nyolc műtéten túl van az egykori szépségkirálynő, aki végre elindult a gyógyulás útján – pedig egy időben az is kérdéses volt, hogy megmarad-e a végtagja.

Horváth Éva / Fotó: Markovics Gábor

Most a nyolcadik műtét után a kórházból jelentkezett be Horváth Éva, és elmondta, hogy sajnos napokig folyamatos migrénje volt, de már kezelésbe vette magát – ezek után pedig megnyugtatta az érte aggódó rajongóit, ugyanis elárulta, hogy van most.

Köszönöm jól vagyok :) a lézeremmel már kezelésbe is a sebeimet és a csontomat is!

– írta a posztjában Horváth Éva.

Itt lehet megtekinteni Horváth Éva videóját: