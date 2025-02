Nem érzed tőle a hideget sem: szexi lábakat villantott Horváth Csenge

Újabb dögös videóval jelentkezett rajongói számára Horváth Csenge. Fésűs Nelly fiatal lánya ugyanis rendkívül szexi és hosszú lábakat villantott legújabb Instagram-posztjában a téli időjárás ellenére. Hiába tehát a hideg, Csengét ez nem zavarta, szettjét hosszú bőrkabátja és magassarkú csizmája tett tökéletessé.

Nemrég Morronéval forgatott./ Fotó: Borsonline

Forró szettje ráadásul egy olyan reklámanyaghoz készült, amely miatt nemrég lencsevégre kapták Michele Morronéval is, a szexi olasz sármőrrel. A színész, mint ismeretes, az ország legnagyobb energiaital-gyártó vállalatának a márkaarca, amivel a nagybeteg Bruce Willist váltották le. Ennek kapcsán forgattak nemrég egy kisfilmet, amelyben Csenge volt a szerencsés lány, akit Morrone kiszemelt.

A kémia pedig egyes hírek szerint olyan jól működött köztük, hogy egy vad pletyka szerint a gyönyörű modell még estét is Morrone társaságában töltötte, bár Csenge elmondása szerint csak szoros munkakapcsolat alakult ki köztük. Akárhogy is, most Csengén kívül más is szerencsésnek érezheti majd magát: egy kampánynak köszönhetően ugyanis valaki vacsorát nyerhet a világsztárral, amely során közelebbről megismerheti majd őt.