Házasság első látásra Orsi rettegett: „Orvoshoz kellett mennem a mellemben lévő csomók miatt!”

Oláh Orsi Házasság első látásra második évadának egyik feleségeként bukkant fel a TV2 képernyőjén. A 29 éves lány most azonban egészen más miatt került reflektorfénybe: őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel küzd hosszú évek óta. Orsi először 16 évesen talált csomót a mellében, amit később meg is kellett műteni. A megpróbáltatások viszont nem értek véget: költözése után a másik mellében is felfedeztek elváltozásokat – ugyanott, ahol korábban. Korábban úgy nyilatkozott, hogy eldöntötte, ha úgy hozza az élet, akkor masztektómián is átesne, mert már unja ezt az idegőrlő „játékot”, ami 14 éve tart.

A Házasság első látásra 2. évadának sztárja régóta küzd a mellében található csomók miatt (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra sztárja a mellében lévő csomók miatt járt orvosnál

A napokban Orsi ismét kontrollvizsgálaton járt, az eredményről pedig elsőként a Borsnak számolt be.

Sajnos vannak cisztáim, illetve fibroadenomáim is mind a két mellemben. Pár napja ismét orvoshoz kellett mennem a csomók miatt, amitől nagyon tartottam. Ha nőtt volna a daganat, meg kellett volna operálni. Az elmúlt hónapokban próbáltam nem ezen kattogni, még véletlenül se akartam bevonzani a rosszat

– részletezte Orsi, aki boldogan távozott a vizsgálat után, ugyanis mindent rendben találtak nála.

„A jó hír, hogy szerencsére nem változott a csomó mérete, így legközelebb egy év múlva kell mennem kontrollra. Nagyon megkönnyebbültem. Mind a két fibroadenomám mérete stagnál, a cisztáim pedig jönnek-mennek. Ezekről pedig már tudomást sem veszek”– osztotta meg.