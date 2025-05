A Házasság első látásra szereplőjének megvan a véleménye a műsor körül kialakult botrányról

Igencsak botrányos az utóélete a Házasság első látásra második évadának. Az egy dolog, hogy mindegyik első látásra köttetett frigy válással végződött a TV2 sikerműsorában, hiába igyekeztek erejükön felül a pszichológusok.

Házasság első látásra: egymást érik a botrányok a másokdik évad után (Fotó: TV2)

Az viszont már jóval kellemetlenebb, hogy a szereplők mindenáron igyekeznek köztudatban maradni, válogatott módszerekkel, és nem azért hangos tőlük a hazai sajtó, mert a forgatás óta esetleg rájuk talált a szerelem. Erre a legékesebb példa az a nyilvános sárdobálás, amit Fecső Judit indított volt férje, Szolnoki Szabolcs ellen.

Nem elég, hogy a Házasság első látásra két szereplője elvált egymástól, hónapokkal a forgatás után Judit úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy kiteregesse a szennyest volt férjéről, aki állítása szerint pénzzel is tartozik neki, ráadásul nem is gyémántkereskedő, valójában semmi köze az ékszerekhez.

Házasság első látásra: Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs között közel egy hónapja megy az adok-kapok (Fotó: Bors)

Házasság első látásra Szabi ezt hallván mindössze annyit reagált a Borsnak, hogy szívből sajnálja, hogy Judit ilyen állapotba (?) került. A profi sminkes édesanya azonban ezt követően sem állt le, most épp Szabi új kapcsolatát cincálja. Kiderült ugyanis, hogy a gyémántban utazó férfi összejött a személyi asszisztensével, Karolinával, aki történetesen 32 évvel fiatalabb nála.

„Borzasztóan sajnálom Karolinát, akit maga Szabolcs hozott az otthonomba és mutatott be. Értelmes, okos kislány, akit megvezetett Mr. Szabi! Többször is járt nálam azóta tanácsot kérni, mert fel tőle, én pedig megkedveltem. Karolina édesanyjával is beszéltem telefonon, mert borzasztóan féltem őt. De ki vagyok én, hogy megmondjam neki mit csináljon, vannak neki szülei. Szabi sajnos manipulálja őt, és velem is ezt tette. Azt hittem, hogy már megváltozott Szabika, de úgy látszik nem sikerült. Ő nem akart változni, mert mindenkit becsap és hazudik folyamatosan. Sajnos profi… Vigyázz magadra, kicsi lány"

– osztotta meg gondolatait egy Instagram-posztban Fecső Judit.

Házasság első látásra: Reninek megvan a véleménye a balhékról

Nos, mi ez, ha nem cirkusz a javából? Épp ezt a cirkuszt elégelte meg az a Nagy Renáta, aki szintén a második évadban tűnt fel, ám Judittal és Szabival ellentétben egy jóval kevésbé harsány karakter.