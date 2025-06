„Új időszak veszi kezdetét” – fontos mérföldkőhöz érkezett Szőcs Reni élete

Már lassan itt a vége, és egy új időszak veszi kezdetét. Bár gondoltam, de nem hittem volna, hogy ilyen sokat segít majd a tudatos felkészülés. Sokkal erősebbnek, stabilabbnak érzem magam, mint az első várandósságom alatt! Sárai-Maróti Petra programja nemcsak testileg, hanem lelkileg is támogatott, és segített elkerülni a kellemetlen tüneteket, derékfájást, vizelet problémák stb. Szakember segítségével biztonságosan mozoghattam, és mindig tudtam, hogy amit csinálok, az jót tesz nekem és a babának is. Minden kismamának csak ajánlani tudom, mert a tudatos mozgás tényleg erősebbé, felkészültebbé tesz, nemcsak a szülésre, hanem az utána következő időszakra is