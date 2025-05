„Borzasztóan sajnálom!” - megszólalt a parajdi katasztrófáról Szőcs Reni

Az utóbbi napokban mindenki lélegzetvisszafojtva figyeli a parajdi sóbányában zajlódó drámai eseményeket. A helyzet pedig egyre súlyosabb, hiszen az áradás már a település házait is veszélyezteti.

Szőcs Reni a közösségi oldalán üzent a parajdi katasztrófa kapcsán Fotó: MGS MUSIC Hungary

A történtek érthető módon nagyon megérintették a hírességeket is, akik nemrégiben összefogtak azért, hogy segítsenek a az egész magyarság legféltettebb kincsének a megmentésében. A pusztítás látványa nem csak Keresztes Ildikónak, a csíkszeredai származású Szőcs Reni számára is nagy fájdalmas, talán mondani sem kell, hogy miért... Az énekesnő a természeti katasztrófa kapcsán pedig most a közösségi oldalán üzent.

Borzasztóan sajnálom!

- írta Szőcs Reni a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben megosztotta a Maszol azon cikkét, amely arról szól, hogy nem sikerült megmenteni a parajdi sóbánya Telegdy-részlegét.