Dobó Ági elárulta, így élik meg a külföldre költözést: „Rendkívül büszke vagyok a fiaimra” - Videó

Dobó Ágnes 2010-ben lett a Miss World Hungary magyarországi szépségverseny győztese. Egy, az otthonában történt baleset következtében azonban sajnálatos módon eltört a csuklója, ezért az az évi Miss World nemzetközi szépségversenyen nem tudott részt venni. Ugyanebben az évben költözött össze párjával Kis Csabával, akitől később két gyermeke született. Benedikt 2013-ban, Nataniel 2016-ban született.

Az influenszer édesanya, mint ismert korábban családjával együtt úgy döntött, hogy kiköltöznek Costa Ricára. Az új életükben sok változás történt, de Ági bejegyzéseiből süt a boldogság és a kiegyensúlyozottság. Most pedig egy megható posztban tárulkozott ki arról, miként is hat gyermekeire a környezetváltozás, és hogy mennyire büszke rájuk.

„...gyerekkor így! Rendkívül büszke vagyok a fiaimra, hogy nyitott szívvel és nagy bátorsággal barátokra találtak egy idegen országban, idegennyelvi környezetben, távol az otthonuktól. Szerintem a boldogságuk, beilleszkedésük kulcsmomentuma, hogy barátságokat kötöttek az új életükben is. Ehhez pedig ugyanúgy, ahogyan otthon, itt is elengedhetetlen a szülői támogatás. Venni a fáradtágot, olyankor is, amikor végre levegőt vehetnél, mert például hétvége van, kicsit otthon lehetnél, esetleg leülhetnél, pihenhetnél, inkább lehetőséget teremtesz és felülelet adsz a kis kapcsolataik építésére, közös programot tervezel, szervezel, egyeztetsz. De hidd el, megéri.”