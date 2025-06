„Erről egyelőre nincs szó” - Curtis tiszta vizet öntött a pohárba az esküvővel kapcsolatban

Curtis és profi kosárlabdázó kedvese, Barnai Judit öt éve alkotnak egy párt, a romantikus lánykérésre 2024. augusztusának végén került sor Dánia fővárosában, Koppenhágában.

Az örömteli pillanatról két fotót is megosztottak a szerelmesek. Az elsőn Judie-t és a gyűrűt láthattuk, míg a másikon már azt, ahogy az újdonsült menyasszony egy puszit nyom vőlegénye arcára.

„A legjobb dolgok mindig váratlanul történnek... Igen!” – írta a fotóhoz Barnai Judit, becenevén Judie.

Ami a gyűrűt illeti, a rapper igencsak kitett magáért, hiszen szerelme gyűrűjét egy privát ékszerésszel készíttette el, és bizony a gyémántokból sem volt hiány.

„Különleges ékszer, különleges embereknek: Ez a gyémántgyűrű kizárólag Curtisnek és leendő feleségének Judie-nak készült. A szeretet szimbóluma, amely egyesíti az eleganciát és az egyediséget” – olvasható a bejegyzésben, amit az ékszerész tett közzé az Instagram-oldalán.

Mikor lesz az esküvő?

A romantikus lánykérést követően természetesen egyből beindultak a találgatások az esküvővel kapcsolatban. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy vajon mikor lesz a nagy nap és hol fogad egymásnak örök hűséget Széki Attila Curtis és Judie. Nos, Curtis menyasszonya a Mokka stúdiójában elárulta, hogy tolódik az esküvő, ő ugyanis még nem fejezi be a profi sportolói pályafutását.

„Tolódik minden, mert én aláírtam a következő szezonra is a csapatomhoz... Már egy hónappal ezelőtt megkerestek, hogy mindenképpen szeretnének megtartani. Iszonyatosan büszke vagyok a csapatomra és arra, hogy ezt sikerült elérnünk. Attival megbeszéltem, hogy mindent elnapolunk. Nem tudtam, hogyan fogadja majd. Úgy volt, hogy ez lesz az utolsó szezonom, de mondtam neki, hogy egyénileg is annyira jó szezont zártam, hogy nem szeretném abbahagyni. A csapattal és az edzőimmel is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot...”

– mesélte élő adásban Barnai Judit Judie, aki a Farm VIP legutóbbi évadában is szerepelt.

Curtis tiszta vizet öntött a pohárba az esküvővel kapcsolatban

Curtis Megasztár egyik mestereként tér vissza a képernyőre (Fotó: TV2)

A Bors a Megasztár egyik válogatóján találkozott Curtisszel, nem véletlenül, hiszen a rapper lesz a tehetségkutató megújult szériájának mestere Tóth Gabi, Herceg Erika és Marics Peti mellett.