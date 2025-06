Gátlástalan álhír terjed a neten a gyászoló Bódi Gusztiról

„Ez borzasztó, nem is tudom, mit lehet erre mondani! De szerencsére ha felmennek a Facebook-oldalamra, akkor láthatják, hogy nem haltam meg. Nem értem, hogy ez mire jó. Önmagában az is bosszantó, hogy feltörik valakinek az oldalát vagy visszaélnek a fotóival. Nekem is rengeteg olyan »profilom« van, ami igazából nem én vagyok. De végül is azt mondják, hogy akiről ilyet találnak ki, az 100 évig fog élni, és persze akik tényleg ismernek és követnek minket, azok láthatják a valódi oldalunkon, hogy nincsen semmi baj. Sőt, épp ma voltunk élőben a Mokkában is"– tette hozzá nevetve Margó, aki igyekszik inkább viccesen felfogni a hasonló álhíreket.