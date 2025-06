Bikinire vetkőzött Ördög Nóra, füllesztő látvány - Fotó

Valószínűleg Ördög Nóra az ország egyik legelfoglaltabb embere, hiszen szinte folyamatosan különböző műsorokban szerepel a TV2 képernyőjén, miközben a vállalkozásait egyengeti, és otthon is helytáll édesanyaként, feleségként – még jó, hogy időnként jut egy kis ideje pihenni, kikapcsolódni is.

Ördög Nóra lesz az egyik házigazda

Így esett a napokban, amikor is a gyönyörű Ördög Nóra megnyitotta az idei balatoni szezont, és bikinire vetkőzött. A kétgyermekes műsorvezető édesanya alakját, még a fiatalok is megirigyelhetik. Nem is csoda, hogy Ördög Nóra rajongóinak leesett az álla a hirtelen jött szexi fotó láttán.

„Ezennel a balatoni strandszezont hivatalosan is megnyitom!” - írta szexi fotójához Ördög Nóra.