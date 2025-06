Babicsek Bernát tárgyalása: váratlan fordulat a bíróságon

Június 26-án, ezen a forró nyári napon folytatódott a Budakörnyéki Járásbíróságon a tragikus körülmények között elhunyt Babicsek Bernát ügye. Babicsek Bernát halála az egész országot megrázta. A tárgyaláson a Bors munkatársa is részt vett.

Babicsek Bernát lakástűz áldozata lett

Fotó: Nyikos Péter

Ahogy arról a Bors már korábban beszámolt, az eljárást Babicsek Bernát szülei indították, akik évekkel a tragédia után is képtelenek belenyugodni fiuk elvesztésébe. A fiatal művész 2021. december 31-én vesztette életét a saját solymári otthonában, egy lakástűz okozta füstmérgezésben.

A füstöt a feltételezések szerint egy elektromos rövidzárlat okozta. Bernát otthonában működött a távfelügyelethez bekötött riasztó, a szülők szerint be kellett volna hatolnia az épületbe a cég ügyeletesének, akkor talán még ma is élne a fiuk.

A Budakörnyéki Járásbíróságon folytatódott Babicsek Bernát ügye (Fotó: Bors)

Az előző, május 13-i tárgyaláson öt olyan drámai felvételt is levetítettek, amik a tragédia éjszakáján készültek. Az elsőn az volt látható, ahogy a solymári helyszínre vezényelt járőr (aki most már az ügy vádlottja), 2021. 12. 31-én, 03:30 perc körül megérkezik Babicsek Bernát házához. A testkamerával rögzített felvételt az ő szemszögéből látjuk, hallani is, amit közben mond, de nehezen érteni a szavait. Az viszont látható, hogy az elemlámpájával körbevilágítja a házat.

„Megérkeztem az autóval, minél feltűnőbben, a vészvillogót is bekapcsoltam. Becsöngettem, végignéztem a nyílászárót. Bementem ellenőrizni a területet, utána visszatettem a kulcsot a kocsiba, a diszpécserektől pedig visszahívást vártam, hogy mi a teendő. Bentről horkolást hallottam, mivel éjjel volt”

– magyarázta a vádlottak padján ülő T. László a felvételen látottakat.

Babicsek Bernát édesanyja szeretné, ha fia halála körülményeit tisztázná a bíróság

Fotó: Gáll Regina

Babicsek Bernát tárgyalása: pár percig tartott a tárgyalás

Babicsek Bernát édesanyja, Babicsek Márta a Borsnak a tárgyalás előtt elmondta, hogy ma a szakértői vélemények ismétlésére kerül sor. Azaz kiderülhet, valóban hibázott-e a járőr. Ám ezt nem tudhatta meg sem ő, sem más, ugyanis alig pár perc után a bíró elnapolta a tárgyalást, ami váratlan fordulat az ügyben. Legközelebb októberben folytatódik a per.