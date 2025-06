„Megvan még?” – Azahriah visszavágott az elégedetlenkedő rajongóknak

Azahriah bejelentésére a napokban már tűkön ülve vártak a rajongók, hiszen a budapesti Deák téren egy óriás plakátra lehettek figyelmesek a járókelők. A sejtelmes felhíváson az énekes és a Supermanagement közös üzenete volt egy QR kód formájában, amelyet beolvasva Azi saját oldalára juthattunk el, ahol egy visszaszámláló jelezte a nagy bejelentést. Ennek lejártakor az oldal természetesen összeomlott, hiszen a fanatikusok nem győzték kivárni, milyen esemény vár rájuk. Azahriah visszatér, a követők mégis elégedetlenek.

Azahriah koncertre a tavalyi tripla Puskás-esemény óta vártak a rajongók (Fotó: Észak-Magyarország)

Azahriah koncert 2025: Csalódást okozott

Baukó Attila 2024 tavaszán kétségkívül történelmet írt, amikor háromszor egymás után teltházas koncertet adott a Puskás Arénában. Noha sejteni lehetett, hogy ezt már nem igazán lehetett überelni, a rajongókat mégis sokként érte a hír, amikor októberben bejelentette visszavonulását. Ő maga pihenésre, a dolgok helyretételére hivatkozott, illetve legfőképpen tanulni, fejlődni szeretett volna. Fiatal kora ellenére Azi sokak szerint annyi mindent tett le az asztalra, amennyit mások 20-30 év alatt érnek el és vitathatatlan, hogy a tavalyi év egyik leghallgatottabb előadója volt Magyarországon. Visszatérését rengetegen várták, mégis sokan úgy vélték, egy MVM Dome-os fellépésnél jóval nagyobb dologra számítottak, pedig az említett színpad Magyarország legnagyobb befogadóképességű beltéri helyszíne, ahol október 17-én lesz újra látható, a koncertre június 12-én indul a jegyértékesítés. A kezdeti illúzióvesztés után azonban lehet rá számítani, hogy ide is, mint tavaly a Puskás koncertekre, pillanatok alatt fog elfogyni az összes jegy, mert senki nem akar lemaradni.

Azahriah koncert Budapest: A csattanó még csak most következik

A tavalyi tripla koncert akkora visszhangot váltott ki a rajongók és a zenésztársak körében, hogy gyakorlatilag önálló utóélete is volt: a koncerten árusított Azahriah feliratú repoharakat, amiket a helyszínen egyébként 900 forintért lehetett kapni, a koncertek után ennek sokszorosáért, 7-9 ezer forintért próbáltak árusítani a szemfülesebbek, hogy esetleg, aki lemaradt volna az élményről, valamelyest kárpótolhassa egy ilyen emléktárggyal. A repohár őrület egy idő után szintén lecsengett, most azonban óriási fordulattal rukkolt elő: legújabb bejegyzésében ugyanis a korábbi poharak felől érdeklődött, nem is akármiért.

Megvan még?

– tette fel a költői kérdést, a válasz pedig egyértelmű: MVM Dome-os koncertjére visszavárja azokat a műanyag ékességeket, amelyeket korábban a Puskásban osztogattak. „Ha rámentek a Puskás poháron lévő vonalkódra, az az MVM domos face eseményre visz át. Ez azt jelenti, hogy Azi már a 2024-ben tudatosan készült a 2025-ös MVM-re. Ismét zseniálisat húzott meg” – írta egy hozzászóló. Az elvakult rajongók tömegesen jelezték, hogy legbecsesebb kincsük az Azahriah repohár, van, aki a munkahelyére vitte be, akad, aki otthon tartja vitrinben, de van olyan is, aki még szülni is ezt vitte be a kórházba. A döbbenetes kommentek alapján bátran ki lehet jelenteni, hogy szó sincs itt csalódásról, egyszerűen még mindig ezer fokos lázban égnek a rajongók, akik szeretnének minél többet és többet kapni kedvencükből.