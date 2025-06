A történelem ismétli önmagát: Azahriah rajongóinál elszakadt a cérna

Azahriah Puskás Arénában adott tripla koncertjeivel kétség kívül történelmet írt, arra azonban senki nem számított, ami utána következett.

Azahriah triplázik: a tavalyi Puskás Arénás koncertjei után most háromszor lép majd fel az MVM Dome-ban (Fotó: Haon)

Azahriah koncert 2025: Nem zajlik minden flottul

A fiatal zenész rajongói érthető módon teljesen kiakadtak, amikor tavalyi, gigász tripla koncertje után bejelentette, hogy egy időre visszavonul. A csalódott közönség nem teljesen értette, miért éppen mostanra időzítette döntését, noha voltak azért olyanok is, akik azzal magyarázták a jelenséget, hogy a “karrier csúcsán kell abbahagyni”. Kétség sem fér hozzá, három teltházas koncert a Puskás Arénában önmagában is szép teljesítmény, felülmúlni pedig gyakorlatilag lehetetlen, nem is biztos, hogy reális célkitűzés lenne. Azi rajonhói azonban bíztak benne, hogy csak rövid alkotói szünetre ment és az elmúlt hetekben be is bizonyosodott, hogy nem tévedtek nagyot. Azahriah repohár akciójának nem mindenki látta hasznát.

Baukó Attila visszatérésének híre óriásit robbant a közösségi médiában, már a budapesti Deák térre kihelyezett, titokzatos óriásplakát alapján is sejteni lehetett, hogy alaposan átgondolt színre lépésre lehet majd számítani. Először a korábbi koncerteken árusított repohár tulajdonosok élvezhettek előnyt a jegyvásárlás során, a rajta lévő vonalkóddal ugyanis elővásárlási joghoz jutottak, ami azt jelentette, hogy az első koncertre már a meghirdetett jegyértékesítés előtti napon elfogytak a jegyek, de megnyugtatták a rajongókat, hogy lesz még lehetőség eljutni a koncertre. Az egy nappal később meghirdetett második koncert szintén azonnal sold out lett, így talán az sem okozott meglepetést, hogy idén újra megtörténik az, amire már tavaly is felkapta a fejét a hazai zenésztársadalom: Azahriah triplázik, a harmadik koncertre hétfőtől lehet jegyet vásárolni. A dolog azonban közel sem ennyire egyszerű.

Idegbeteg lett a jegyvásárlástól

A fanatikus Azahriah közönségből nyilván van olyan, aki lecsapott két időpontra is, de sokan sérelmezik, hogy szinte lehetetlen volt ép ésszel végigcsinálni. Az esemény hivatalos Instagram oldalán rengeteg kommentelő teljesen kiborult:

„Nehéz volt jegyet venni és idegbeteg is lettem, de megvan”

„Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy mikor csinálja már meg valaki a funcode-os jegyértékesítő rendszert!??? Mert 2 napja nem jutok jegyhez.., úgy.., hogy az indítás pillanatától ott vagyok. A b…i rendszer kidob az oldalról, meg aktívnak mutatott állójegyek kiválasztása után, nem teszi aktívvá a jegyvásárlást! Miért ezzel a sz.rral dolgoztok!????”

„Mi haszna ,vannak olyanok akik mind a 3 napra tudnak jegyet venni és vannak olyanok akiknek még esélyük sincs !!!! Szerintem ide a MVM Dome-ba egyszerű ember nem jut be !”

„És akkor lehetne hogy normális lesz a rendszer? 3 órát vártam arra hogy bejussak és nem volt jegy”

„A website állandóan kidobott össze-vissza rakott vissza a waiting roomba, de sikerült jegyet venni - meg akkor is ha 123-rol hirtelen 6000+ voltam. Kétszer mar a checkoutnal voltam amikor ugyanúgy visszadobott..”

„Addigra az oldalt is képesek vagytok megcsinálni? Csak mert mikor 3 óra várakozás után fizetésnél kidob nem volt annyira funny”

„Nem tudtam jegyet venni , ahogy már írtak előttem ez vicc …”

Hogy a szervezők eleve triplázást terveztek-e a visszatérés kapcsán, vagy netán terveznek-e még további koncerteket, egyelőre nem tudni.