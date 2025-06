Máris botrányba fulladt Azahriah visszatérése, teljesen kiakadtak a rajongói

Azahriah visszatérésére gyakorlatilag visszavonulásának pillanata óta várnak a rajongók, a Puskás Arénában adott történelmi tripla koncertsorozata után ugyanis döbbenten kellett tudomásul venniük, hogy kedvencük egy időre háttérbe vonul. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy már az elején is tudatosan eltervezték, mennyi ideig tart majd az alkotói szabadság, mint ahogyan azt is, hogy az újbóli színre lépést, hogyan viszik véghez.

Azahriah láthatóan a visszatérését is tudatosan megtervezte, ennek azonban nem mindenki látja előnyét (Fotó: bors)

Azahriah koncert 2025: Gyakorlatilag megszűrték a közönséget

Baukó Attila 2024 októberében jelentette be, hogy egy időre szeretne megpihenni, ennek időtartamát azonban nem határozta meg. Nem csoda hát, hogy napokkal ezelőtt óriásit robbant a hír a rajongók körében, amikor a budapesti Deák térre egy rejtélyes, QR kóddal ellátott óriásplakát került ki, amelyet beolvasva az énekes oldalára kalauzolta a kíváncsiskodókat, itt pedig egy visszaszámláló várta őket. Az idő lejártakor már akkora volt az érdeklődés, hogy az oldal szabályosan lefagyott, nem sokkal később viszont kiderült, amire oly sokan vártak: Azahriah október 17-én tér vissza Magyarország legnagyobb befogadóképességű beltéri helyszínének színpadára, az MVM Dome-ba, s a meglepetések itt még korántsem értek véget.

Azahriah repohár biznisze lassan elviszi a show-t

A fiatal énekes nem sokkal a koncert bejelentése után arról érdeklődött rajongóinál, megvan-e még nekik az a repoharuk, amit a Puskás koncerten árusítottak, és amit a helyszínen körülbelül hétszáz forintért lehetett megvásárolni. A buli után egyébként a szemfülesebbek ennek több mint tízszereséért próbálták meg értékesíteni ezeket olyanoknak, akik lemaradtak a nagy eseményről. Eddig úgy tűnt tehát, hogy költséghatékonysági és környezetvédelmi szempontból is jó húzás a repoharak visszarendelése. A

Megvan még?

című kérdésre ugyanis elindult a kommentcunami: vannak, akik munkahelyükön használják azóta is, van, aki vitrinben őrzi, de akadtak többen a hozzászólók között olyanok, akik szüléshez is ezt vitték be. Ha esetleg valaki azt hitte, hogy az izgalmak ezzel véget értek, annak most nagyot kellett csalódnia. Azahriah legújabb bejegyzése alapján kiderült ugyanis, hogy a repoharak QR kódjával egyenesen előnyhöz juthattak azok, akik rendelkeztek ilyennel, hiszen elővásárlási jogot kaptak az októberi koncertre. Mondjuk legalább nem csak a Puskás Arénás poharaknál működött ez, hanem bármelyik korábbi koncerthelyszínen vásárolt Azahriah repohárral is. Így viszont pikk-pakk előállt az a helyzet, hogy bár a jegyértékesítés június 12-én indult volna, a jegyek már 11-én elfogytak. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mennyire korrekt eleve azokat előnyben részesíteni, akik korábban már bejutottak Azi koncertjére, így elvéve a lehetőséget azoktól, akiknek ez korábban nem sikerült. Rengeteg dühös komment érkezett Azahriah Instagram oldalára: „Kicsit unfairnek érzem. Holnap mit fognak értékesíteni?” – kérdezi egyikük, egy másik ezt írta: „Nem holnap kezdődött volna a jegyértékesítés? Direkt beraktam a naptáramba. Erre elfogyott. Ez hogy lehet?” Szerencsére nincs minden veszve: az első körös „sold out” után gyorsan meghirdették a második koncertet is másnapra, így aztán, aki kellőképpen résen van, arra még bejuthat. Hogy eleve triplázásra játszanak-e a szervezők, egyelőre nem tudni, ezek alapján azonban ez sem kizárt.