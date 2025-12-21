Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Horoszkóp: a 3 legrosszabb meny-anyós csillagjegy kombináció a világon – Nem csoda, hogy nem bírjátok egymást

Horoszkóp: a 3 legrosszabb meny-anyós csillagjegy kombináció a világon – Nem csoda, hogy nem bírjátok egymást

anyós
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 17:15
anyós-menycsillagjegyhoroszkópkonfliktus
Mindannyian ismerünk olyat, aki miatt a családi ebéd hangulata feszült lesz. A horoszkóp szerint vannak bizonyos csillagjegy‑kombinációk, akik kifejezetten nem bírják egymást, ha meny-anyós viszonyba kerülnek. Lássuk ti vajon köztük vagytok-e?
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Lehet, hogy ezek a csillagjegyek más élethelyzetben kiválóan kijönnek egymással, de az anyós-meny viszony bizony próbára teszi nem csak az övék, de a családtagjaik idegeit is. Lássuk, a horoszkóp szerint vajon melyik csillagjegypáros az, ahol a konfliktus szinte garantált!

Egy Oroszlány meny és egy Rák anyós akik a horoszkóp szerint nem bírják egymást.
Horoszkóp: a 3 legrosszabb meny-anyós kombináció a világon – Nem csoda, hogy nem bírjátok egymást.
Fotó: 123RF
  • Az Oroszlán meny és Rák anyós rivalizál egymással.
  • A Kos és Skorpió a férjen/fiún veszekszik.
  • A Szűz és Ikrek energiája egyszerűen nem passzol.

Horoszkóp: a 3 legrosszabb meny-anyós csillagjegy kombináció a világon

1. Oroszlán meny – Rák anyós

Az Oroszlán meny szereti, ha rá figyel a család, ragyoghat, irányíthat. A Rák anyós ezzel szemben a pici fia „védelmezője”, aki nem szívesen engedi át a stafétát. Az eredmény? Minden apróságból versenyt csinálnak, legyen szó arról, ki tudja megsütni a legpuhább piskótát, vagy kinek nem repedt be a bejglije idén. A családi ünnepek megszervezéséről már ne is beszéljünk. Ki a főszervező? A hatalmi harc garantált, a család pedig csak próbálja túlélni ezeket a rázós szitukat.

2. Kos meny – Skorpió anyós

A Kos meny nyílt, energikus és nem rejti véka alá, amit gondol. A Skorpió anyós ellenben kontrolláló és nagyon kötődik a fiához, amit a Kos meny nem tolerál egykönnyen. Bár az egész szitut magának a férjnek/fiúnak kéne megoldania, a két nő simán egymásnak feszül. Ez a forrása kettejük rossz viszonyának. Ideje felismerni, hogy nem egymást kéne kérdőre vonni. Ennél a párosnál a konfliktusok szinte előre kódolhatók, de a tudatos figyelem csodákra képes.  

3. Szűz meny – Ikrek anyós  

Ez a kombináció nem olyan látványosan „tüzes”, de legalább annyira fárasztó. A Szűz meny aprólékos és kritikusan pontos. Az Ikrek anyós gyorsan vált a beszélgetésben, sokszor a szavak erejét használja az irányításra. A két fél gyakran „elbeszél egymás mellett”, a félreértések sorozata pedig feszültséget szülhet. A konfliktus itt a kommunikáció különböző stílusából ered – nem a haragból, hanem abból, hogy egyik sem hallja meg igazán a másikat.

Hogyan lehet túlélni ezeket a kombinációkat?  

  • Figyelj a kommunikációra: hallgasd végig a másikat, mielőtt reagálsz.
  • Állíts fel határokat: nem kell mindent eltűrni, de érdemes mindkét fél igényeit meghallgatni.
  • Keresd a közös pontokat: legyen az családi tradíció vagy a gyerekek.
  • Nevessetek együtt: a humor csodákra képes, még a legfeszültebb helyzetben is.

Az asztrológia nem ítél meg senkit, de egy kis perspektívát adhat, hogy miért alakulhat ki feszültség a családi kapcsolatokban és némi tudatossággal a kapcsolat jobb irányba terelhető. 

Hallgass nyugtató zenét:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu