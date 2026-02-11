Kvíz: fogadjunk, nem tudod, mit jelent a következő hét mondat!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Vigyázz! A többségnek komoly fejtörést okoz ez a kvíz.
Mennyire ismered nagyszüleink, dédszüleink nyelvét? Bizony sokat változott az utóbbi időben a magyar nyelv, és garantált, hogy még fog is. Nem csak szavak koptak ki, kifejezések tűntek el, hanem manapság már a szólásoknak és mondásoknak sincs olyan nagy divatja, mint egykoron volt. Pedig mennyi bölcsességet rejtettek. Kvízünkből most kiderül, mennyire ismered ezeket a rég elfeledett mondatokat. Teszteld magad!

Kőkemény kvíz ma már kevésbé ismert szólásokról és mondásokról.
Szólások, mondások: ez a kvíz megmutatja, mennyire ismered őket  Fotó: Shutterstock

Kőkemény kvíz: szólások és közmondások, amiket a többség már nem ismer

Mit kapar ki a mondás szerint a tyúk is?

 

 

