Kvíz: fogadjunk, nem tudod, mit jelent a következő hét mondat!

Mennyire ismered nagyszüleink, dédszüleink nyelvét? Bizony sokat változott az utóbbi időben a magyar nyelv, és garantált, hogy még fog is. Nem csak szavak koptak ki, kifejezések tűntek el, hanem manapság már a szólásoknak és mondásoknak sincs olyan nagy divatja, mint egykoron volt. Pedig mennyi bölcsességet rejtettek. Kvízünkből most kiderül, mennyire ismered ezeket a rég elfeledett mondatokat. Teszteld magad!
