Karácsonyi kvíz: ezekre a kérdésekre 10-ből 9 ember nem tud hibátlanul válaszolni

hagyomány
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 09:15
karácsonyszokáskvíz
Te tudod, hogy valójában mit miért csinálsz az ünnepek alatt? Ebből a karácsonyi kvízből most megtudhatod! Kiderül, hogy mit mond neked a karácsonyi hagyományok eredete! Az emberek többsége csak követi a szokásokat, mert a szülei is ezt tették. Te is ilyen vagy?
Bata Kata
A szerző cikkei

Te elgondolkodtál már azon, hogy miért éppen ponty kerül az asztalra, vagy mi az a lucaszék? A legtöbb ember megveszi az ilyenkor szokásos díszeket, elkészíti a hagyományos menüt anélkül, hogy tudná, hogy miért teszi ezt. Vajon te is csak azért sütsz bejglit, mert a szüleid és nagyszüleid is ezt tették? Most kiderül! Töltsd ki a kvízt!

Fadísz töltsd ki a karácsonyi kvízünket.
Karácsonyi kvíz: ezekre a kérdésekre 10 emberből 9 nem tud hibátlanul válaszolni
Fotó: Kaplitskaia Love /  Shutterstock 
  • A karácsony nemcsak az ajándékokról szól, hanem a hagyományokról is.
  • A kvízből megismerheted az ősi hiedelmeket.
  • Hibátlanul csak az igazán tájékozott emberek töltik ki a kvízt.

Karácsonyi kvíz – Mennyit tudsz a hagyományok eredetéről?

Az ünnepi szokások nem csupán a dekorációról, a hatalmas lakomáról, pláne nem a rengeteg méregdrága ajándékról szólnak. A karácsonyi hagyományok eredete valóságos misztikus utazás, amelynek te is részese lehetsz, de csak ha tényleg ismered az ősi hiedelmeket, amelyek mély jelentéseket hordoznak magukban. Te tudod például, hogy miért eszel pontyot és mi a bejgli készítés lényege? Láttál már lucaszéket és tudod mit jelképez? Hogy kerül a dió vagy az alma az asztalra? És miért járnak az emberek ilyenkor betlehemezni? Ebből a karácsonyi kvízből lerántja a leplet, most kiderül, mennyire vagy képben a szokások és hagyományok eredetével!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Miért esznek az emberek pontyot karácsonykor?

Hallgasd meg a lucaszék történetét:

