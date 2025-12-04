Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Te képes vagy rá? Ez a Csillagkapu kvíz tényleg csak a legnagyobb rajongóknak való

Csillagkapu
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:15
sci-fi sorozatsorozatkvíz
A sci-fi-sorozatok egyik legmeghatározóbb szériája volt a Csillagkapu, amelyet még ma is vég nélkül ismételnek a tévécsatornák. Nem véletlenül! A 90-es és 2000-es évek ikonikus sorozatáért ma is milliók rajonganak. De ezt a Csillagkapu kvízt tényleg csak a legnagyobb fanatikusok tudják hibátlanul kitölteni!
Simon Benedek
A szerző cikkei

A Csillagkapu sorozat sokak kedvence volt a 90-es és 2000-es években, nem beszélve azokról a folytatásokról és spinoffokról, amelyek az anyasorozat nyomán készültek. Az utolsó Csillagkapu sorozatok azonban már nem hoztak osztatlan sikert. Mind a Stargate: Universe, mind pedig a Stargate: Origins csúfos kudarc lett, így jelenleg nincs is terítéken, hogy újabb sorozatot indítsanak és ismét távoli galaxisokat fedezzenek fel. 

A Csillagkapu sorozat karakterei Jack O’Neill ezredes és Teal’c. Előbbit Richard Dean Anderson utóbbit pedig Christopher Judge alakította.
A Csillagkapu sorozat karakterei Jack O'Neill ezredes és Teal'c. Előbbit Richard Dean Anderson utóbbit pedig Christopher Judge alakította
Fotó: Archív
  • A Csillagkapu című sci-fi sorozat a 90-es és 2000-es években sokak kedvence volt.
  • Ők voltak a Csillagkapu főszereplői.
  • Kvíz kitöltése.

Csillagkapu-kvíz: irány az eseményhorizont

A legnagyobb sci-fi rajongók bizonyára örökre a szívükbe zárták a cikikus ezredest, Jack O’Neill-t játszó Richard Dean Andersont, a kimért stílusáról népszerű Christopher Judge-t, valamint Amanda Tapping és Michael Shanks karaktereit, akik mind az eredeti csapat részei voltak. Azt ugyanakkor kevesen tudják, hogy a franchise-nak egy igazi világsztár is a része volt, méghozzá nem más, mint Jason Momoa, aki a Csillagkapu: Atlantisz sorozatban játszotta Ronon Dex karakterét. 

Ebben a kvízben nemcsak a Csillagkapu-univerzum legérdekesebb karaktereire és bolygóira kell emlékezned, hanem akár részletes cselekményekre, és elhangzott aranyköpésekre is! Te emlékszel, hogy melyik bolygóra látogatott el először ember? Tudod, ki volt az, aki politikai intrikák révén próbálta eltávolítani a CSK-1-et? Ismered a karakterek híres idézeteit? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz, akkor te bátran belevághatsz ebbe a Csillagkapu-kvízbe!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mikor készült az első Csillagkapu film, amely később a sorozat alapjául szolgált?

 

