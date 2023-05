46 éve történelmet írt a tudomány és a fantasztikum - bemutatták a Csillagok Háborúját

1977. május 25-e piros betűs ünnep a sci-fi rajongóknak, ugyanis ezen a napon mutatták be a Csillagok Háborúja című filmet, amit később átneveztek és Star Wars IV: Egy új remény címmel vetítettek.

Az alkotás bemutatása előtt senki sem tudta, hogy ez a film annyi folytatást, előzményfilmet, sorozatot és ki tudja még mi minden mást fog még megélni.

A Star Wars saga máig népszerű, sőt talán még népszerűbb, mint valaha. A mű alapjaiban változtatta meg az amerikai filmgyártást és az ahhoz szorosan tartozó reklám és marketing tevékenységet. A film íróját és rendezőjét George Lucas-t hőssé, míg a produkció színészeit élő istenekké formálta, legalábbis a rajongók szemében. Nem tudunk úgy egy boltba bemenni, vagy utcán végigmenni, hogy ne köszönne vissza a népszerű sci-fi egy ruhán, egy használati tárgyon, vagy akár egy közlekedési eszközön. Bár hazánkba az ősbemutatóhoz képest jóval később, csak 1979. augusztus 16-án jutott el az alkotás, nálunk is jókora tábora lett, akárcsak a világ minden táján.

George Lucas író-rendező a Csillagok Háborúja forgatásán Tunéziában éppen egyeztet Anthony Daniels-el, aki C3PO-t alakította Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images

Az erő a magyar rajongókkal volt - közkívánatra karácsonykor

Azt, hogy mennyire imádták, imádják a magyarok is a Csillagok Háborúját jól példázza az az eset, hogy levelekkel árasztották el a Magyar Televíziót, és kérték, sőt követelték, hogy a mutassa be a filmet. Ennek meg is lett eredménye, méghozzá 1984 karácsonyán, pontosan december 25-én. Ez azért is volt óriási dolog, mert ekkor láthatták először magyar szinkronnal az alkotást, ugyanis a moziban csak felirattal vetítették. Érdekesség, hogy az eredeti trilógia három epizódja közül csak a Birodalom visszavág kapott magyar szinkront.

Egy messzi-messzi galaxisban

Azt, hogy mennyi embert ért el a Csillagok Háborúja eddig és ezután mennyit fog nem lehet megjósolni, elég ha csak azt említjük, hogy ennek a cikknek a szerzője egyetemi szakdolgozata témájául is ennek a filmnek a médiára gyakorolt hatását választotta. A kérdés felmerülhet, hogy mit tudott, mit tud ez az alkotás, mivel képes máig milliókat a képernyők elé ültetni és meddig teheti ezt meg ilyen sikeresen.