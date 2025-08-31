Kannibál felfedezők, eltűnt hajók és misztikus repülések – A sarkok felfedezésének legvadabb történetei

A sarkok felfedezése nem egyszerűen egy térképészeti vagy földrajzi vállalkozás volt, hanem az emberi kitartás és kíváncsiság egyik legkeményebb próbája. Az Északi- és a Déli-sark olyan helyek, ahol a hőmérséklet akár mínusz ötven fok alá is süllyedhet, ahol a végtelen hómezők és a jég nemcsak a környező tájat, hanem hatalmas, megmászhatatlan falat jelentenek. Az itt tett első lépések mögött nemcsak tudományos célok álltak, hanem az ismeretlen vonzereje, a felfedezés izgalma és az a remény, hogy a világ végső határán talán valami különleges titokra bukkannak.

A sarkok felfedezése: a kegyetlen, szigorú, de elbűvölő örök jég birodalma, amely rengeteg áldozatot kívánt a jegére lépő első úttörőktől

Fotó: Martin Hartley / eyevine / Northfoto

Ezek az örök hó birodalmába vezető expedíciók tele voltak vakmerőséggel, de gyakran áldozatokkal és váratlan fordulatokkal is, amelyek hol lebilincselő, hol hátborzongató történetekhez vezettek. Az Északi- és Déli-sark a jég birodalma, de a legemberibb küzdelmek és a misztikum lélegzetelállító színterei is, ahol még a legjobb térképek és navigációs eszközök mellett is könnyen elveszhet az ember egy hóviharban vagy a jég alatti ismeretlenben. Vajon mi mindent rejt még az örök fagy birodalma?

A sarkok felfedezése: rejtélyes múlt és balul sikerült expedíciók

Az éghajlat kegyetlen, a kilátás nulla, a hideg megbocsáthatatlan. De a XIX-XX. századi sarkvidéki expedíciók így is ontják magukból a különösebbnél különösebb sztorikat.

Itt volt például John Franklin (1845-48) tragikus expedíciója, aki hajójával és minden készletével együtt egyszerűen eltűnt a jég világában. Későbbi keresői sírhalmokat, rozsdás puskacső-darabokat, elhagyatott csónakokat találtak, de az igazság sosem derült ki. Franklin éhező emberei állítólag még a legdurvább dolgokat is megtették a túlélésért, sőt a kannibalizmustól sem rettentek vissza, mégis a 129 fős legénységből senki sem élte túl az expedíciót.

A Franklin-expedíció ereklyéi, amelyeket McClintock talált 1857-ben

Fotó: Wikipedia

Aztán ott volt a XX. század világháborús korszaka, amikor az északi sarkkör közelében titkos náci bázist rejtett a jég. A Ferenc József-föld legnyugatibb szigetén, Alexandra-földön az 1940-es évekből származó leleteket találtak – hosszú ideig mindenki csak városi legendának hitte, hogy a németek meteorológiai állomást üzemeltettek ott (állítólag mérgező jegesmedvehúson élve). Végül orosz kutatók tényleg ráakadtak a rejtélyes Schatzgraber nevű bázis maradványaira.