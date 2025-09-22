Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A Folyók Világnapja alkalmából játékos kvízzel készültünk. Te mennyire ismered a bolygó nagy folyóit?

Nagy földrajzi kvíz: 10 nehéz kérdés a Folyók Világnapja alkalmából – Mennyire vág az eszed?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 12:45
2005 óta ünnepli a világ a Folyók Világnapját. Ez alkalomból mi is egy játékos folyó-kvízzel tisztelgünk a nagy nap előtt, amely a legjobb geográfusokon is kifog. Te tudod a helyes válaszokat?
Etédi Alexa
A folyók mindig is az emberi civilizáció bölcsői voltak: partjaikon városok születtek, kultúrák virágoztak, kereskedelmi útvonalak nyíltak. Nagy folyó-kvízünkkel most egy jeles világnap előtt tisztelgünk.

A Mekong folyó csónakkal folyó-kvízünkben
Izgalmas, játékos folyó-kvízünkkel a Folyók Világnapjára emlékezünk. Te mennyire ismered a Föld nagy folyamait?
Fotó: Basile Morin; Basile Morin

Folyó-kvíz a Dunától a Mississippiig

Nem véletlen, hogy 2005-ben Marc Angelo folyóvédő javaslatára az ENSZ szeptember negyedik vasárnapját a Folyók Világnapjának nyilvánította. Ezzel is arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a vízkészletek megóvása nem csupán környezetvédelmi, hanem társadalmi és gazdasági kérdés is. Hiszen folyóink biztosítják az ivóvizet, a mezőgazdaság öntözését, az energiatermelést, és a vízi élővilág fennmaradását.

Az elmúlt évtizedekben azonban egyre több fenyegetés éri őket: szennyezés, túlzott vízkivétel, ipari terhelés, klímaváltozás. A Folyók Világnapja arra emlékeztet, hogy felelősséggel tartozunk a természet ezen éltető erejének megóvásáért. A világnap célja nemcsak a figyelemfelkeltés, hanem az is, hogy közösségeket, országokat, és egyéneket ösztönözzön a cselekvésre.

Ez alkalomból mi is játékos formában szeretnénk tisztelegni a természet eme kincsei előtt: folyókról szóló kvízünk egyszerre szórakoztat és tanít. Tedd próbára a tudásodat, mennyit ismersz a világ folyóiról, rekordokról és érdekességekről. Mert a tudás nemcsak élmény, hanem felelősség is – mint ahogy a folyók jövője is rajtunk múlik.

Készen állsz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik víztestbe folyik Ázsia nagy folyója, a Mekong?

 

 

