Charlie Sheen nem beszél a lányával – Itt az igazság a rossz kapcsolatukról

Charlie Sheen lánya évek óta nem beszél apjával. Sami Sheen végre elárulta, hogy mi ennek az oka. Apja drogos múltját teszi felelőssé azért, amiért haragban vannak.

Charlie Sheen lánya csúnyán beégette apját (Fotó: gotpap/starmaxinc.com/Northfoto)

Sami Sheen egyik TikTok videójában égette be édesapját. Charlie Sheen lánya egy videójában egy részletet tátog el a 'Két pasi – meg egy kicsi' című sorozatból. Az ikonikus sorozat részletében Charlie Sheent megkérdezi az egyik újságíró, hogy van-e drog a házban, amire Sheen azt válaszolja:

Ha igen, akkor jobb, ha megkeresed és azonnal odaadod nekem.

A részlethez Sami Sheen annyit írt oda saját gondolatként, hogy:

Amikor az emberek csodálkoznak, hogy miért nem beszéltem apámmal egy éve, de ez az apám. Ez nagyjából összefoglalja a dolgot.

Charlie Sheen lánya megsértődött az apjára

Charlie Sheen és Denise Richards 2002-ben házasodtak össze és mindösszesen 3 évig voltak együtt. Ezalatt a rövid idő alatt két lányuk is született, Sami Sheen (21) és Lola Sheen (19). Denise Richards szerint volt férjének mindig is nehéz volt kapcsolódnia lányaival, de úgy gondolja mindkét gyermeke megtalálta a saját útját az apjukkal való kapcsolatukban. Sami Sheen állítása szerint majdnem egy éve nem beszélt telefonon édesapjával, és hat hónapja nem is üzentek egymásnak. A mostani feszült helyzet onnan indult, hogy Sami Sheen megsértődött az apjára, amiért nem érdeklődött felőle az orrplasztika műtétje után. Majd ezután Charlie Sheen őrült dolgokat írogatott neki, amit nem tudott eldönteni, hogy józan állapotában írhatta-e vagy sem.

Fogalmam sincs, hogy még mindig józan-e. Őszintén remélem, hogy a dolgok, amiket küldött nekem, azért voltak, mert nem volt józan, akkor legalább egy kicsit jobb lenne... Le kellett állítanom, és meg kellett mondanom neki, hogy 'Ne keress többet, mert ez őrültség'.

Ezután letiltotta apját és azóta nem beszéltek.

Charlie Sheen lánya már jó ideje saját magát tartja el

Sami Sheen 18 éves kora után eldöntötte, hogy saját lábra áll és külön költözött családjától. Charlie Sheen lánya már nagyon fiatalon megismerkedett az OnlyFans világával, ami nagyon be is jött neki és az elmúlt években az oldalnak köszönhetően önállóan el is tudja tartani magát. Az OnlyFans iránti rajongásával még édesanyját is megfertőzte. Azóta mindketten büszkén vállalják extrém pénzkereseti lehetőségeiket.