Mennyit tudsz a Waczak szállóról? Töltsd ki a kvízt és kiderül, bejelentkeznél-e Basilnál

A Waczak szálló című sorozat nemcsak John Cleese egyik legnagyobb alakításáról ismert, hanem egy igazi brit komédia klasszikus. Mindössze 12 rész készült belőle, mégis mindenki emlékezetébe bevésődött. Cleese részben azért szállt ki a Monty Pythonból, hogy új, kreatív utakat keressen, így született meg a Waczak szálló ötlete. A forgatókönyveket Connie Booth-szal, a Polly karakterét alakító színésznővel közösen írta. Akkoriban még házasok voltak, de a második évadra már elváltak. A munkát mégis együtt folytatták, később is megmaradt köztük a baráti kapcsolat. Ebben a kvízben most te is tesztelheted, mennyire emlékszel a legendás szériából.

Waczak szálló-kvíz, ha bírod az angol humort

Basil, a hotel menedzsere mindent megtesz, hogy a vendégei jól érezzék magukat – ja nem, pont az ellenkezőjét teszi. A Waczak szálló című szituációs komédia hatalmas népszerűségnek örvendett, mégis előfordult, hogy egy-egy epizódot ideiglenesen levettek a képernyőről – túl szókimondónak vagy korszerűtlennek találták azokat. John Cleese szerint ugyanakkor a humor épp attól működik, ha képes feszegetni a határokat.

