Mennyit tudsz a Waczak szállóról? Töltsd ki a kvízt és kiderül, bejelentkeznél-e Basilnál

Waczak szálló
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 10:45
angol humorkvíz
Van egy szálloda, ahova senki sem menne szívesen. Ez a Waczak szálló, ahol a sznob tulajdonos túlhajtott, és folyamatosan az idegösszeomlás szélén áll, mert a vendégek csak idegesítik. Te beköltöznél? Kvíz!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A Waczak szálló című sorozat nemcsak John Cleese egyik legnagyobb alakításáról ismert, hanem egy igazi brit komédia klasszikus. Mindössze 12 rész készült belőle, mégis mindenki emlékezetébe bevésődött. Cleese részben azért szállt ki a Monty Pythonból, hogy új, kreatív utakat keressen, így született meg a Waczak szálló ötlete. A forgatókönyveket Connie Booth-szal, a Polly karakterét alakító színésznővel közösen írta. Akkoriban még házasok voltak, de a második évadra már elváltak. A munkát mégis együtt folytatták, később is megmaradt köztük a baráti kapcsolat. Ebben a kvízben most te is tesztelheted, mennyire emlékszel a legendás szériából.

kvíz, Waczak szálló szereplők, John Cleese, Basil Waczak)
Kvíz: a Waczak szálló személyzetéből mindenkit felismersz? / Fotó:  IMDB

Waczak szálló-kvíz, ha bírod az angol humort

Basil, a hotel menedzsere mindent megtesz, hogy a vendégei jól érezzék magukat – ja nem, pont az ellenkezőjét teszi. A Waczak szálló című szituációs komédia hatalmas népszerűségnek örvendett, mégis előfordult, hogy egy-egy epizódot ideiglenesen levettek a képernyőről – túl szókimondónak vagy korszerűtlennek találták azokat. John Cleese szerint ugyanakkor a humor épp attól működik, ha képes feszegetni a határokat.

Te mennyire bírod ezt a zseniális brit káoszt? Töltsd ki a kvízt, és kiderül, emlékszel-e még a legjobb pillanatokra!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hol található a Waczak szálló (azaz a sorozat helyszíne)?

Részlet a komédiából:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt az, akit a házban csak „Kutya úrként” emlegettek?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 9
Melyik évben indult el a Família Kft.?

 

