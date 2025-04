Pelenkáról olvasta a szövegét Marlon Brando – Íme, 5 érdekes tény a legendáról!

Marlon Brando igazi vagány volt, aki mindennek elébe ment. Te például tudtad, hogy a legendás színész, aki ma lenne 101 éves unaloműzés gyanánt verekedett, vagy, hogy utálta Burt Reynoldsot? Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket szedtünk össze az örök nyughatatlan ikonról.

101 éves lenne a XX. századi Hollywood legnagyobb sztárja (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

5 érdekesség Marlon Brando életéből

Két iskolából is eltanácsolták, majd liftkezelőként és szakácsként is dolgozott

Marlon Brandót egymás után két gimnáziumból is kirúgták. Az elsőből állítólag azért, mert a folyosón motorozott. Ennek következtében édesapja a minnesotai Faribault településen található katonai kiképzőiskolába, a Shattuck Military Academyre küldte, hogy ott tanítsák rendre. Persze a helyzet nem lett jobb, hiszen az ifjú Marlon egy éjszaka felmászott a harangtoronyba és leszedte az ott található haranglábat, amit 200 méterre hurcolt lelőhelyétől és elásta azt. Bár csínyére soha nem derült fény, mégis kirúgták ebből az iskolából is. Végül New Yorkba költözött húgához, ahol liftkezelőként vállalt munkát a Best & Co nevű áruházban. A legendás színész a Songs My Mother Taught Me (E dalra tanított anyám) című könyvében azt írta, hogy ezt a munkát egy rövid pincérkedés és gyorsétteremi szakács munkák követték.

Marlon Brando meg volt győződve arról, hogy boksz-sérülése tette naggyá (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Marlon Brando filmek forgatása során bunyózott is

Az 1951-es Vágy villamosa című film forgatási szüneteiben – unaloműzésként – egy kollégájával bokszolt, aki nem mellesleg amatőr ökölvívó volt. Brando kollégája persze igyekezett nem kárt tenni a színészben, mindaddig amíg erre kérést nem kapott. A rögtönzött bokszmeccsből – érthető okokból – Brando jött ki vesztesen, szerzett egy monoklit és eltört az orra is. Később aztán úgy nyilatkozott az esetről, hogy a törött orra tette szerencséssé Hollywoodban, hiszen szexuális vonzerőt adott neki.

Nemsokára film készül az életéből (Fotó: Bridgeman Images via AFP / AFP)

Gyűlölte Burt Reynoldsot

Amikor Marlon Brando megtudta, hogy Burt Reynoldsot is behívták Michael Corleone szerepére A Keresztapa előkészületei során, azonnal kijelentette, hogy visszalép Vito Corleone szerepétől, amennyiben Reynodsszal kell játszania, így esett a választás egyébként Al Pacinóra. Brando szerint Burt Reynolds mindannak a megtestesítője, amitől hánynia kell.