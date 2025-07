Omar Sharif kvíz: ezt csak nagyon kevesen tudják a legendás színész életéről, pályájáról

Omar Sharif neve egyet jelent a filmtörténet legemlékezetesebb alakításaival és karizmatikus jelenlétével. Ebben a kvízben most te is próbára teheted, mennyire ismered a legendás színész életét és filmjeit.

Omar Sharif, a legendás színész az Arábiai Lawrence című nagy sikerű mozifilmben Fotó: Archive Photos / AFP

Kvíz Omar Sharif életéből és filmjeiből

Omar Sharif, a világhírű egyiptomi színész 2015. július 10-én hunyt el 83 éves korában Kairóban, szívrohamban. Pályafutása során - amelyben Oscar-díjra jelölték, a Golden Globe-díjat pedig két alkalommal is elnyerte - olyan ikonikus filmekben játszott, mint az Arábiai Lawrence és a Doktor Zsivágó, amelyekkel örökre beírta magát a filmtörténetbe. Élete végén Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála, de még így is mély nyomot hagyott a világ filmművészetében. Halálának évfordulóján emlékezzünk rá nemcsak kivételes színészi tehetsége miatt, hanem sokoldalú, karizmatikus személyisége miatt is. Számos filmben és televíziós produkcióban nyújtott emlékezetes alakítást, amelyek tovább őrzik emlékét. Ez a kvíz életműve előtt tiszteleg, és segít feleleveníteni legfontosabb pillanatait.