Emlékszel még VV Milora? 20 éve eltűnt a ValóVilág szívtipró győztese – Így él most

A ValóVilág után a filmes világban helyezkedett el (Fotó: VV Milo)

Reklám-és dokumentumfilmeket forgat

A valóságshow után tovább tanult, majd a filmes világban helyezkedett el. Folyamatosan forgat, legutóbb például Ázsiába utazott a munkája miatt.

„A VV után elvégeztem Békéscsabán az egyetemet és két diplomát szereztem, majd elkezdtem egy online TV-nél dolgozni, mint főszerkesztő. Mindig is érdekelt a filmes/TV-s világ, viszont a kamera másik oldala sokkal jobban, mint képernyőn lenni. A VV-s ismertséget én erre használtam fel mondhatni. Nem sokkal az Online TV-s munka után már az RTL-nél kaptam munkát, ahol hosszú évek alatt haladtam lassan fel a ranglétrán. Jelenleg a Paprika Studios-nál dolgozom, mint gyártásvezető és mondhatni a legnagyobb projekteken dolgozom. Most érkeztem haza Japánból, ahol egy új műsort forgattunk, de erről még nem mondhatok semmit, hamarosan lesz infó erről is. Illetve van egy filmes csapatom, akikkel reklámfilmeket, dokumentumfilmeket forgatunk, ebben rendezőként tevékenykedem, mert az egyetem után elvégeztem Réz András filmes iskolájában a rendező szakot, majd annak a mesterszakát is”

– részletezte.

Bár már húsz év telt el a ValóVilág óta, a népszerűsége töretlen. Előfordul, hogy felismerik az utcán vagy a rendezvényeken, hiszen nem sokat változott a műsor óta.

Akármennyire is eltelt 20 év, túl sokat nem változtam. Talán a szakáll az ami változott. Sokan csak néznek és nem tudnak hova tenni, és olyankor én buktatom le magam honnan lehetek ismerős

– mesélte nevetve.

Régen aktívan néptáncolt, tánctudását többször is láthatták a nézők, azonban mára már nem űzi ezt a mozgásformát.

"Sajnos már nem néptáncolok, azt Deszken tudtam csak anno űzni. Igaz, Budapest környékén is tudtam volna táncolni, de én lojális vagyok a Bánát Néptáncegyütteshez és nem akartam másik csoporthoz tartozni utána" – árulta el.