A vadregényes Grúzia látnivalói – Ahol a Kaukázus vad szépsége és az élő hagyományok találkoznak

Van egy különleges ország Európa kelei peremén, amely a magyar utazók előtt még kevésbé ismert. A Kaukázus vadregényes, szigorú vonulatai között megbújó Grúzia (illetve ahogy ők nevezik az országot: Georgia, vagy Szakartvelo) a fővároson,Tbiliszin kívül is rengeteg különleges, autentikus látnivalóval, programmal, tradícióval csábítja az utazókat, ha valaki hajlandó kilépni a komfortzónájából, és felfedezni ezt a mifelénk egzotikusnak ható világot. Mutatjuk Grúzia látnivalóit, amiket érdemes felfedezned.
Cikkünkben Grúzia legizgalmasabb nevezetességeit, legkülönlegesebb vidékeit barangoljuk be, amelyek egytől egyig érdemesek arra, hogy felírd a bakancslistádra. Ami jó hír, hogy jelenleg a Budapest Airport menetrendjében is szerepel közvetlen járat a grúziai Kutaisibe, amelyet az egyik fapados légitársaság üzemeltet, heti három alkalommal (kedd, csütörtök, szombat).
A másik jó hír, hogy Grúzia négy évszakos úti cél, azaz bármikor is indulj, biztosan nem fogod megbánni. Tavasszal, amikor friss zöld árnyalatok borítanak mindent, különösen a hegyekben, gyönyörű panoráma vár. A nyár forró, és elsősorban az olyan helyek, mint a tengerpart, tele van emberekkel, azonban a hegyi túrázások ilyenkor a legélvezhetőbbek. Az ősz talán mind közül a legideálisabb, amikor a zsúfoltság megszűnik, de még mindig kellemes az időjárás, miközben a természet a földszínek legszebb tónusaiban és aranyló fényben kelleti magát. A tél kemény errefelé, ezért ilyenkor elsősorban Tbiliszi felkeresése ajánlott.
Svaneti Grúzia egyik legelszigeteltebb hegyvidéki régiója, ahol hófödte csúcsok, fenyőkkel borított szurdokok és apró, középkori falvak alkotnak összefüggő kulturális tájat. A vidéket különleges hegyvidéki hagyományai, saját – máig beszélt – nyelve és a tájat uraló, több száz éves kő őrtornyai teszik egyedivé. A régió központja, Mestia jó kiindulópont a Kaukázus látványos túraútvonalaihoz, amelyek virágos alpesi réteken, régi templomok mellett és magashegyi hágókon vezetnek keresztül.
A legismertebb többnapos gyalogtúra faluról falura halad, helyi vendégházakkal és hagyományos ételekkel kísérve. Az út végpontja gyakran Ushguli, Európa egyik legmagasabban fekvő, folyamatosan lakott települése, a Shkhara-hegy lábánál.
Svanetiben a keresztény és az ősi hiedelmek sajátos módon élnek együtt, amit templomok, rituálék és ünnepek is tükröznek. A térség hosszú elszigeteltsége miatt kultúrája kevéssé változott, ami ma is érződik az építészetben és a közösségi szokásokban. A helyi konyha egyszerű, tartalmas fogásokra épül, amelyeket a hegyi élethez alkalmazkodva alakítottak ki. Svaneti azoknak kínál különleges élményt, akik a látványos természet mellett mélyen gyökerező, élő hagyományokat is szeretnék megismerni.
Aki látott már az országról készült képeket, az valószínűleg „belebotlott” már Kazbegi híres látképébe, amely az ódon gergeti Szentháromság-templomot ábrázolja a mögötte magasodó Kazbek-hegy hatalmas tömegével. A XIV. században épült templom, és a mellette magasodó harangtorony Grúzia egyik legikonikusabb látnivalója, amely a panoráma mellett régi freskóival is csalogatja a látogatókat.
Ami az orosz határ közelében található Kazbek-hegyet illeti, ez Grúzia harmadik legmagasabb csúcsa, és a legenda szerint Zeusz ehhez a hegyhez láncolta Prométheuszt büntetésül azért, mert ellopa az istenektől a tüzet, hogy azt az embereknek adja. A leláncolt titán máját egy sas marcangolta mindaddig, amíg Héraklész ki nem szabadította.
A Tbiliszitól keletre fekvő történelmi régió szőlőültetvényeivel és gasztronómiájával csalogatja az utazókat. Grúzia a világ egyik legrégebbi bortermelő helye, ahol a borkészítés évezredes hagyományokra épül. Errefelé nem is hordókban tárolják az italt, hanem egy úgy nevezett kvevriben, egy tojásformájú agyagedényben, amelyet a földbe rejtenek, hogy megőrizzék a hőmérséklet állandóságát. Az ország bortermelésének 70%-a Kakhetiből származik.
Persze Kakheti nemcsak a borairól nevezetes, hanem számos kulturális örökségéről is. Ilyen az azeri határon található David Gareja kolostor, amely a hegyoldalból kivájt barlangokból fejlődött komplexummá. David egy, a VI. században ide érkezett asszír szerzetes volt, aki tizenkét társával hozta el az evangéliumot Grúziába. A barlanglakások mellett végül felépült a kolostor többi része is. A legérdekesebb barlangfestményeket azonban jelenleg nem lehet látni az azeri-grúz határviták miatt.
Szintén Kakhetiben található a mediterrán hangulatú Signaghí, egy aprócska, de annál romantikusabb város, amelyet XVIII. századi, tornyokkal ellátott városfalak vesznek körbe. A település szépen felújított régi házai képeslapra kívánkoznak. Néha azért nem árt magunkat emlékeztetni, hogy nem Olaszorszában, hanem a Kaukázusban barangolunk.
Grúzia második legnagyobb városát, Kutaisit kissé lelencként kezelik a turisták, akik itt szállak le, majd azonnal folytatják is útjukat az ország egyéb látványosságai felé. Pedig ennek a városnak is számtalan látnivalója, és komoly múltja van. A Kr. e. VI-III. század között először említett Kutaisi volt annak a Kolkhisznak a fővárosa, ahová Iaszón és az argonauták elhajóztak az aranygyapjúért.
A város legnagyobb látványossága a XI. században alapított Bagrati-székesegyház volt, amely 2017-ig UNESCO Világörökségi helyszín volt, ekkor azonban eltávolították a listáról a túl modern felújítás miatt. A várost szecessziós épületei és botanikus kertje miatt is megéri felkeresni.
Szokták mondani, hogy Budapest a fekvésének köszönhetően is lélegzetelálító panorámával büszkélkedik, nos e megállapítás Tbiliszire is határozottan vonatkozik. A IV. században alapított város a Kura-folyó két partján épült ki, melyet helyenként sziklaszakadékok kísérnek, tetejükön festői várakkal, templomokkal.
Tbiliszi óvárosa jellegzetes építészetével, színes, tornácos és zsalugáteres épületeivel igazi, fotókra kívánkozó helyszín. A kanyargós utcák, a hangulatos kávézók, a titkos udvarok izgalmas helyszínt adnak egy egész napos városnézésnek. A város legfontobb temploma a VI. században alapított Sioni-székesegyház, amely az egész ország egyik legfontosabb szakrális épülete. Emellett persze számos más, izglmas, felfedezetlen látnivaló is akad Grúzia fővárosában, amelyeket érdemes felfedezni.
Nézd meg a videót is Grúzia felfedezelen csodáiról:
