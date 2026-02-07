Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A vadregényes Grúzia látnivalói – Ahol a Kaukázus vad szépsége és az élő hagyományok találkoznak

2026. február 07.
Egy kevéssé ismert, mégis rendkívül sokszínű úti cél vár azokra, akik szívesen eltérnek a megszokott nyugati útvonalaktól. Grúzia látnivalói, hegyvidéki tájai, városai és hagyományai azoknak szólnak, akik valódi felfedezésre vágynak.
Van egy különleges ország Európa kelei peremén, amely a magyar utazók előtt még kevésbé ismert. A Kaukázus vadregényes, szigorú vonulatai között megbújó Grúzia (illetve ahogy ők nevezik az országot: Georgia, vagy Szakartvelo) a fővároson,Tbiliszin kívül is rengeteg különleges, autentikus látnivalóval, programmal, tradícióval csábítja az utazókat, ha valaki hajlandó kilépni a komfortzónájából, és felfedezni ezt a mifelénk egzotikusnak ható világot. Mutatjuk Grúzia látnivalóit, amiket érdemes felfedezned. 

Grúzia látnivalói között izgalmas nevezetességek is vannak, a fővárosban, Tbilisziben is.
Grúzia látnivalói között izgalmas nevezetességek is vannak, a fővárosban, Tbilisziben is.
Fotó: Kadagan / shutterstock
  • Középkori falvak, hegyvidéki túraútvonalak és ikonikus panorámák a Kaukázusban
  • Évezredes borkultúra, egyedi gasztronómia és élő népi hagyományok
  • Tbiliszi, Kutaisi és a vidéki régiók kontrasztja: városi pezsgés és archaikus nyugalom

Grúzia látnivalói – miért érdemes felfedezni a festői vidékeit?

Cikkünkben Grúzia legizgalmasabb nevezetességeit, legkülönlegesebb vidékeit barangoljuk be, amelyek egytől egyig érdemesek arra, hogy felírd a bakancslistádra. Ami jó hír, hogy jelenleg a Budapest Airport menetrendjében is szerepel közvetlen járat a grúziai Kutaisibe, amelyet az egyik fapados légitársaság üzemeltet, heti három alkalommal (kedd, csütörtök, szombat).

A másik jó hír, hogy Grúzia négy évszakos úti cél, azaz bármikor is indulj, biztosan nem fogod megbánni. Tavasszal, amikor friss zöld árnyalatok borítanak mindent, különösen a hegyekben, gyönyörű panoráma vár. A nyár forró, és elsősorban az olyan helyek, mint a tengerpart, tele van emberekkel, azonban a hegyi túrázások ilyenkor a legélvezhetőbbek. Az ősz talán mind közül a legideálisabb, amikor a zsúfoltság megszűnik, de még mindig kellemes az időjárás, miközben a természet a földszínek legszebb tónusaiban és aranyló fényben kelleti magát. A tél kemény errefelé, ezért ilyenkor elsősorban Tbiliszi felkeresése ajánlott.

Svaneti, a túrázók archaikus paradicsoma

Svaneti Grúzia egyik legelszigeteltebb hegyvidéki régiója, ahol hófödte csúcsok, fenyőkkel borított szurdokok és apró, középkori falvak alkotnak összefüggő kulturális tájat. A vidéket különleges hegyvidéki hagyományai, saját – máig beszélt – nyelve és a tájat uraló, több száz éves kő őrtornyai teszik egyedivé. A régió központja, Mestia jó kiindulópont a Kaukázus látványos túraútvonalaihoz, amelyek virágos alpesi réteken, régi templomok mellett és magashegyi hágókon vezetnek keresztül.

A grúziai Svaneti egyik falva, Mestia hópaplan alatt.
Svaneti archaikus falvai minden időszakban megkapó látványt nyújtanak (a képen Mestia behavazott épületei és őrtornyai).
Fotó: RuslanKphoto / shutterstock

A legismertebb többnapos gyalogtúra faluról falura halad, helyi vendégházakkal és hagyományos ételekkel kísérve. Az út végpontja gyakran Ushguli, Európa egyik legmagasabban fekvő, folyamatosan lakott települése, a Shkhara-hegy lábánál.

Svanetiben a keresztény és az ősi hiedelmek sajátos módon élnek együtt, amit templomok, rituálék és ünnepek is tükröznek. A térség hosszú elszigeteltsége miatt kultúrája kevéssé változott, ami ma is érződik az építészetben és a közösségi szokásokban. A helyi konyha egyszerű, tartalmas fogásokra épül, amelyeket a hegyi élethez alkalmazkodva alakítottak ki. Svaneti azoknak kínál különleges élményt, akik a látványos természet mellett mélyen gyökerező, élő hagyományokat is szeretnék megismerni.

Kazbegi, amely drámai panorámájáról nevezetes

Aki látott már az országról készült képeket, az valószínűleg „belebotlott” már Kazbegi híres látképébe, amely az ódon gergeti Szentháromság-templomot ábrázolja a mögötte magasodó Kazbek-hegy hatalmas tömegével. A XIV. században épült templom, és a mellette magasodó harangtorony Grúzia egyik legikonikusabb látnivalója, amely a panoráma mellett régi freskóival is csalogatja a látogatókat.

Kazbegi lélegzetelállító panorámája a Gergeti Szentháromság-templommal.
Kazbegi lélegzetelállító panorámája a Gergeti Szentháromság-templommal. 
Fotó: irisphoto1 / shutterstock

Ami az orosz határ közelében található Kazbek-hegyet illeti, ez Grúzia harmadik legmagasabb csúcsa, és a legenda szerint Zeusz ehhez a hegyhez láncolta Prométheuszt büntetésül azért, mert ellopa az istenektől a tüzet, hogy azt az embereknek adja. A leláncolt titán máját egy sas marcangolta mindaddig, amíg Héraklész ki nem szabadította.

Kakheti régió, amely boraival csábít

A Tbiliszitól keletre fekvő történelmi régió szőlőültetvényeivel és gasztronómiájával csalogatja az utazókat. Grúzia a világ egyik legrégebbi bortermelő helye, ahol a borkészítés évezredes hagyományokra épül. Errefelé nem is hordókban tárolják az italt, hanem egy úgy nevezett kvevriben, egy tojásformájú agyagedényben, amelyet a földbe rejtenek, hogy megőrizzék a hőmérséklet állandóságát. Az ország bortermelésének 70%-a Kakhetiből származik.

Régi kvevrik, bortartó agyagedények Kakheti bortermelő vidékén.
Régi kvevrik, bortartó agyagedények Kakheti bortermelő vidékén.
Fotó: Anna Grudochko / shutterstock

Persze Kakheti nemcsak a borairól nevezetes, hanem számos kulturális örökségéről is. Ilyen az azeri határon található David Gareja kolostor, amely a hegyoldalból kivájt barlangokból fejlődött komplexummá. David egy, a VI. században ide érkezett asszír szerzetes volt, aki tizenkét társával hozta el az evangéliumot Grúziába. A barlanglakások mellett végül felépült a kolostor többi része is. A legérdekesebb barlangfestményeket azonban jelenleg nem lehet látni az azeri-grúz határviták miatt.

A grúziai Kakheti régióban található David Gareja kolostor barlanglakásai.
A David Gareja kolostor sziklába vájt barlanglakásai és épületei a VI. század óta alkotnak szakrális központot a Kakheti régióban.
Fotó: borzywoj / shutterstock

Szintén Kakhetiben található a mediterrán hangulatú Signaghí, egy aprócska, de annál romantikusabb város, amelyet XVIII. századi, tornyokkal ellátott városfalak vesznek körbe. A település szépen felújított régi házai képeslapra kívánkoznak. Néha azért nem árt magunkat emlékeztetni, hogy nem Olaszorszában, hanem a Kaukázusban barangolunk.

Signaghí mediterrán hangulatú városkája idilli úti cél.
Signaghí mediterrán hangulatú városkája idilli úti cél.
Fotó: Mazur Travel / shutterstock

Kutaisi, Grúzia második legnagyobb városa

Grúzia második legnagyobb városát, Kutaisit kissé lelencként kezelik a turisták, akik itt szállak le, majd azonnal folytatják is útjukat az ország egyéb látványosságai felé. Pedig ennek a városnak is számtalan látnivalója, és komoly múltja van. A Kr. e. VI-III. század között először említett Kutaisi volt annak a Kolkhisznak a fővárosa, ahová Iaszón és az argonauták elhajóztak az aranygyapjúért.

A grúziai Kutaisi Kolkhisz-kútja.
A Kutaisi főterén található kút, a Kolkhisz-kút a város történelmének állít emléket. 
Fotó: lovelypeace / shutterstock

A város legnagyobb látványossága a XI. században alapított Bagrati-székesegyház volt, amely 2017-ig UNESCO Világörökségi helyszín volt, ekkor azonban eltávolították a listáról a túl modern felújítás miatt. A várost szecessziós épületei és botanikus kertje miatt is megéri felkeresni.

Tbiliszi, a vadregényes fekvésű főváros

Szokták mondani, hogy Budapest a fekvésének köszönhetően is lélegzetelálító panorámával büszkélkedik, nos e megállapítás Tbiliszire is határozottan vonatkozik. A IV. században alapított város a Kura-folyó két partján épült ki, melyet helyenként sziklaszakadékok kísérnek, tetejükön festői várakkal, templomokkal.

A grúziai Tbiliszi látványos panorámája az óvárossal.
A grúziai Tbiliszi látványos panorámája az óvárossal. 
Fotó: Artmim / shutterstock

Tbiliszi óvárosa jellegzetes építészetével, színes, tornácos és zsalugáteres épületeivel igazi, fotókra kívánkozó helyszín. A kanyargós utcák, a hangulatos kávézók, a titkos udvarok izgalmas helyszínt adnak egy egész napos városnézésnek. A város legfontobb temploma a VI. században alapított Sioni-székesegyház, amely az egész ország egyik legfontosabb szakrális épülete. Emellett persze számos más, izglmas, felfedezetlen látnivaló is akad Grúzia fővárosában, amelyeket érdemes felfedezni. 

Nézd meg a videót is Grúzia felfedezelen csodáiról:

