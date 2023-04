Miért olyan sok ember álma még mindig Oslo? (x)

Oslo egy introvertált hely

Mindenki tudja, hogy léteznek introvertált és extrovertált emberek. Az pedig bizony országonként eltérő, hogy inkább milyen habitusú emberek lakják. Ahogyan haladunk a melegebb éghajlatok felé, úgy az emberek egyre extrovertáltak. Spanyolországban hatalmas fieszták, állandó bulik és igazi latin temperamentum vár, amit nem kell sokaknak bemutatni. Ha Afrikába utazunk, ott pedig mindenki táncol, mindenki csoportosan eszik, és így tovább. Az északi vidékeken inkább introvertált a tendencia. Mindenki csendes, szinte nem is akarja zavarni a másikat, és a bulik is jó hangulatúak ugyan, de közel sem ülnek egymás nyakába az emberek, mint ahogy például egy mediterrán partin megszoknánk. Ez Oslóban is így van. Ha már elegünk van a pörgésből és a hangos zajból, akkor olyan várost találunk itt magunknak, ahol mindezt kipihenhetjük. Itt senki sem fog csak úgy szóba elegyedni veled, nem kell azt mutatnod mindenkinek, hogy mennyire fitt és pörgős vagy. Az lehetsz, aki akarsz lenni, és ez nem zavar senkit. Oslóban mindenki a saját dolgával foglalkozik. Igazi introvertált paradicsom ez tehát, ezért aki valami extrovertáltabb helyre vágyik, annak egy repülőjegy Dubai felé lehet hasznosabb.

Fotó: esky.hu

Oslóban kristálytiszta a levegő és rendkívül közeli a természet

A város egy fjord mellett található, az Északi-tenger vonzásában. Ezért azon ritka városok egyike, amelynek vannak szigetei és rengeteg tava. Mivel Norvégia nagyrészt buja erdőségekből áll, ezért garantált, hogy a vadvilág és a természet csodálatos zabolatlansága már a város határánál megmutatkozik. Oslo és egész Norvégia a kirándulók paradicsoma. Az elképesztő hegyvidékek és persze a sarki fény látványa csak még misztikusabbá teszi ezt az egyébként is rendkívül varázslatos helyet. Ha érdekelnek a vikingek és a csodás vadregényes táj, akkor el kell mennünk Norvégiába, és nem hagyhatjuk ki Oslót sem.

Fotó: esky.hu

Oslo, a modern város

Oslo igazi modern város, ahol mégsem laknak annyian, mint amit elsőre gondolnánk. Emiatt igazi hely a nyugalmat és békés kávézgatást keresőknek, hiszen csupán körülbelül 600 ezer fő lakja, ami ráadásul norvég viszonylatban elképesztő szám. A városban tehát nincs nyüzsgés, mégis modern, rendkívül tiszta, és különleges felhőkarcolóival olyan városképet ad, amely vetekszik Dubai látképével. Igaz, hogy a világ harmadik legdrágább városa, ami nem a legpozitívabb beállítás róla, azonban a repjegy olcsón megúszható oda. A szállással kapcsolatban pedig itt is igaz a mondás: „aki keres, az talál”. Oslóban azért akadnak megfizethető szállások, főleg ha olyan keresőportálon nézzük meg, mint az Esky. Itt például azonnal meg is vehetjük a repjegyet, lefoglalhatjuk a szállást, és még a múzeumba is vehetünk belépőket. Mindent elintézhetünk egy helyen, és még részletre is fizethetünk. Ezzel jelentősen csökkenthetőek a költségeink. Ebből a szempontból pedig a drágaság relatív, hiszen Budapestet is például annak tartják, mégis találni megfizethető helyeket, programokat és szállásokat is. Ne riadjunk tehát vissza ettől a kijelentéstől, mert mindez csak átlagos értelemben igaz. Oslóban például kifejezetten pénztárcabarát éttermeket is találunk, ahol megismerkedhetünk a helyi gasztronómiával. A skandináv ételek ugyanis szintén megérnek egy misét.