Groteszk lények, szellemjárta utcák, hófehér verdák – Top 5 furcsa úti cél, amit egyszer az életben látnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 16:15
Ha unod a szokványos nyaralásokat, ideje felfedezni a világ legmeglepőbb és legbizarrabb helyeit. Ezek a furcsa úti célok garantáltan kiszakítanak a hétköznapokból, és olyan élményt nyújtanak, amire egy életen át emlékezni fogsz.
Etédi Alexa
Unod már a szokványos tengerparti nyaralásokat és a turisták által ellepett nagyvárosokat? Akkor itt az ideje valami egészen másba belekóstolni. Vannak helyek a világban, amelyek annyira szokatlanok, hogy szinte kizökkentenek a valóságból – furcsa hangulatukkal, bizarr történetükkel vagy éppen egészen egyedi szabályaikkal. Egy online fórumon utazók osztották meg legmeglepőbb élményeiket, mi pedig összegyűjtöttük közülük azokat a furcsa úti célokat, amelyek a legérdekesebbek.

Furcsa úti célok, mint a fehér Asgabat
Vannak olyan furcsa úti célok, amelyek első pillantásra kirántják az embert a megszokott kerékvágásból. Ilyen a hófehér Asgabat is.
Fotó: Jakub Buza / Shutterstock 

Furcsa úti célok, amelyek bizonyítják: a valóság sokszor bizarrabb, mint a fikció

  • Haw Par Villa, Szingapúr
    Ez az egykori Tiger Balm Garden valójában nem más, mint egy hatalmas mitológiai tematikus park, ahol a kínai pokol rémségei kelnek életre. Több ezer groteszk szobor és jelenet mutatja be a vétkek büntetését: lefejezések, kínzások és véres csaták állatfigurákkal. Bár elsőre inkább rémisztőnek tűnik, a hely különleges atmoszférája miatt kihagyhatatlan élmény, ha az ember Szingapúrban jár. 
A szingapúri Haw Par Villa is furcsa úti cél
A szingapúri Haw Par Villa sem kevésbé furcsa úti cél, ahol a látogató úgy érezheti magát, mintha a kínai mitológia hús-vér szereplője lenne.
Fotó: JPL Designs / Shutterstock 
  • Moneygall, Írország
    Az addig teljesen jelentéktelen, apró ír falut Barack Obama tette világhírűvé. Amikor 2011-ben kiderült, hogy az amerikai elnök egyik őse innen származik, személyesen is ellátogatott a településre. Azóta Moneygall valóságos Obama-múzeummá változott: minden szuveníren, étteremben és még a benzinkúton is az ő neve köszön vissza. Az amerikai turisták számára különösen szürreális élmény, hogy Írország közepén egy egész falu rajong egy másik ország politikusáért.
Az írországi Moneygall is furcsa úti cél, innen származik Barack Obama
Az írországi Moneygall is furcsa úti cél: itt a benzinkutat, és a bevásárló központot is Barack Obamáról nevezték el.
Fotó: EQRoy / Shutterstock 
  • Ikeshima, Japán
    Nagasaki közelében található a szinte teljesen elhagyatott sziget, amely valaha virágzó bányászkolónia volt. A bánya 2001-ben bezárt, de a szigeten néhány tucat idős lakos, egy iskola és egy városháza még megmaradt. A házak többségét azonban már benőtte a természet, a szellemjárta utcák pedig kísérteties hangulatot árasztanak. A japán precizitásnak köszönhetően még ma is rendszeresen jár ide busz és komp – többnyire teljesen üresen.
Furcsa úti célok, mint a szellemváros, Ikeshima
A japán Ikeshima a bányászat megszűnése óta szellemváros
Fotó: yyama / Shutterstock 
  • Asgabat, Türkmenisztán
    Türkmenisztán - amelynek lángoló pokolkapuja legalább ennyire furcsa hely - fővárosa olyan, mintha egy gigantikus filmstúdió díszletébe csöppennénk. Az utcák hófehér márványból épült paloták és aranyszobrok között vezetnek, miközben az utcákon szinte senki nincsen. A város különös szabályai között szerepel, hogy minden autót fehérre kell festeni, így a sugárutakon tökéletesen egyforma kocsisorok láthatók. A tisztaság, a monumentalitás és a furcsa rendeletek együtt igazán szürreális élményt nyújtanak.
Furcsa úti célok, mint a fehér Asgabat
Fehér városban fehér autók - ez Asgabat, Türkmenisztán furcsa úti célja
Fotó: Maurizio Bersanelli / Shutterstock 
  • Swakopmund, Namíbia
    Ez a tengerparti város, Swakopmund első pillantásra mintha egyenesen Németországból került volna Afrikába. Sörözők, kolbászos éttermek, német nyelvű utcanevek és jellegzetes építészet – mindez az egykori gyarmati múlt emléke. A legkülönösebb mégis az, ahogyan a város környezete mindezt keretbe foglalja: egyik oldalon a végtelen sivatag, a másikon az Atlanti-óceán. A kontraszt szürreális, de éppen ettől olyan varázslatos és felejthetetlen.
Furcsa úti célok, mint a német gyarmati Swakopmund Namíbiában
A namíbiai Swakopmundot 1892-ben alapították német Délnyugat-Afrika fő kikötőjeként - bizarr látvány a sivatag és a óceán között.
Fotó: Maurizio De Mattei / Shutterstock 

