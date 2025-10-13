Groteszk lények, szellemjárta utcák, hófehér verdák – Top 5 furcsa úti cél, amit egyszer az életben látnod kell

Unod már a szokványos tengerparti nyaralásokat és a turisták által ellepett nagyvárosokat? Akkor itt az ideje valami egészen másba belekóstolni. Vannak helyek a világban, amelyek annyira szokatlanok, hogy szinte kizökkentenek a valóságból – furcsa hangulatukkal, bizarr történetükkel vagy éppen egészen egyedi szabályaikkal. Egy online fórumon utazók osztották meg legmeglepőbb élményeiket, mi pedig összegyűjtöttük közülük azokat a furcsa úti célokat, amelyek a legérdekesebbek.

Vannak olyan furcsa úti célok, amelyek első pillantásra kirántják az embert a megszokott kerékvágásból. Ilyen a hófehér Asgabat is.

Fotó: Jakub Buza / Shutterstock

Furcsa úti célok, amelyek bizonyítják: a valóság sokszor bizarrabb, mint a fikció

Haw Par Villa, Szingapúr

Ez az egykori Tiger Balm Garden valójában nem más, mint egy hatalmas mitológiai tematikus park, ahol a kínai pokol rémségei kelnek életre. Több ezer groteszk szobor és jelenet mutatja be a vétkek büntetését: lefejezések, kínzások és véres csaták állatfigurákkal. Bár elsőre inkább rémisztőnek tűnik, a hely különleges atmoszférája miatt kihagyhatatlan élmény, ha az ember Szingapúrban jár.

A szingapúri Haw Par Villa sem kevésbé furcsa úti cél, ahol a látogató úgy érezheti magát, mintha a kínai mitológia hús-vér szereplője lenne.

Fotó: JPL Designs / Shutterstock

Moneygall, Írország

Az addig teljesen jelentéktelen, apró ír falut Barack Obama tette világhírűvé. Amikor 2011-ben kiderült, hogy az amerikai elnök egyik őse innen származik, személyesen is ellátogatott a településre. Azóta Moneygall valóságos Obama-múzeummá változott: minden szuveníren, étteremben és még a benzinkúton is az ő neve köszön vissza. Az amerikai turisták számára különösen szürreális élmény, hogy Írország közepén egy egész falu rajong egy másik ország politikusáért.

Az írországi Moneygall is furcsa úti cél: itt a benzinkutat, és a bevásárló központot is Barack Obamáról nevezték el.

Fotó: EQRoy / Shutterstock

Ikeshima, Japán

Nagasaki közelében található a szinte teljesen elhagyatott sziget, amely valaha virágzó bányászkolónia volt. A bánya 2001-ben bezárt, de a szigeten néhány tucat idős lakos, egy iskola és egy városháza még megmaradt. A házak többségét azonban már benőtte a természet, a szellemjárta utcák pedig kísérteties hangulatot árasztanak. A japán precizitásnak köszönhetően még ma is rendszeresen jár ide busz és komp – többnyire teljesen üresen.

A japán Ikeshima a bányászat megszűnése óta szellemváros

Fotó: yyama / Shutterstock