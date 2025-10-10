Európa legszebb borútjai – Top 5 mesébe illő vidék, távol a világtól, ahol zavartalan nyugalom vár rád

Az ősz nemcsak a szüret, hanem a legszebb kirándulások időszaka is. A színes dombok között kanyargó ösvények, a must illata, és a frissen töltött poharak hangulata egyszerre hív barangolásra és elidőzésre. A szőlősorok közötti bortúrák, egy-egy pohár helyi bor kíséretében – mára egész Európában divattá vált. Akár Franciaországban, Németországban, Ausztriában vagy Svájcban járunk, mindenütt ugyanaz a varázs: a bor, a táj és a gasztronómia tökéletes egysége. Gyere velünk, fedezzük fel együtt Európa leghangulatosabb borútjait.

Európa legszebb borútjai felejthetetlen őszi kirándulási tippeket ígérnek.

Fotó: Daan Kloeg / Shutterstock

Európa legszínesebb borútjai: séták, ízek, panorámák

Elszász – a Grand Cru borok nyomában

Az Elzász lankás dombjai között futó Chemin des Grands Crus egyszerre nyújt történetet, látványt és ízeket. A körút Beblenheim, Hunawihr, Riquewihr és Zellenberg mesébe illő falvain halad át, miközben táblák mesélnek a szőlőművelés múltjáról és a borászok mindennapjairól. A Grand Cru minősítésű borok – Riesling, Gewürztraminer és Muscat – a világ élvonalába tartoznak, és útközben szinte minden faluban kóstolhatók. A panoráma sem elhanyagolható: a Ribeauvillé fölé magasodó három kastély és a Haut-Koenigsbourg erőd látványa az egész napos séta méltó jutalma.

A franciaországi Chemin des Grands Crus borút a Rhone-Alpes régió egyik leglenyűgözőbb úti célja.

Fotó: Richard Semik

Mosel – a német Riesling hazája

A Mosel folyó völgyében kanyarogva a történelem és a természet egyszerre tárul elénk. Itt született meg Németország legrégebbi borvidéke, ahol a meredek szőlőhegyek között a Riesling az uralkodó fajta. Az egyszerűbb túrákra vágyóknak a trieri tanösvény kínál egyórás ismerkedést a borászat világával, míg a kalandvágyók a Römersteig ösvényét választhatják Trittenheim és Minheim között. Ez a 15 kilométeres útvonal a római idők örökségét őrzi: szőlőhegyek, sziklaüregek, ókori temetkezési helyek és a legendás Neumagen-Dhron falu, ahol kétezer éve is bort préseltek. Útközben a helyi pincészetekben ma is éppolyan örömmel kínálják a bort sajttal és szőlővel, mint hajdan a rómaiak.

A három ország - Franciaország, Luxemburg és Németország - határán futó Moselle (Mosel) folyót szintén lenyűgöző szőlőültetvények ölelik körbe.

Fotó: Iryna Shpulak / Shutterstock

Stájerország – a vulkánok és a tramini ösvénye

Délkelet-Ausztria egyik legizgalmasabb borútja a Traminerweg, amely a klöchi Vinothekből indul és oda tér vissza, 13,5 kilométeren át. A vidék egykori vulkánjai ma szelíd dombok, köztük virágzó szőlőültetvényekkel. Az út nevét a híres Klöcher Traminer szőlőről kapta, amely rózsára emlékeztető illatáról ismert. A séta közben a 424 méteres Seindl kilátóról akár Horvátországig is ellátni, a Klöch várromnál pedig igazi időutazásban lehet részünk. Különlegesség, hogy az ösvény mentén önkiszolgáló borállomások várják a vándort – becsületkasszás rendszerben. Akik lelki feltöltődésre vágynak, 16 „energiahelyet” is találnak a túrán, köztük a Meditációs pontot és az Öreg Tölgyet.