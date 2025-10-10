Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Európa legszebb borútjai várnak ősszel

Európa legszebb borútjai – Top 5 mesébe illő vidék, távol a világtól, ahol zavartalan nyugalom vár rád

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 17:15
Az ősz egyaránt bővelkedik a természet színeiben és a bor ízében – a szőlőhegyek között sétálva a friss levegő és a helyi ízek egyszerre kényeztetik az érzékeket. Fedezd fel Európa legszebb tájait és ízeit egy felejthetetlen borút során, ahol minden lépés egy új élményt tartogat.

Az ősz nemcsak a szüret, hanem a legszebb kirándulások időszaka is. A színes dombok között kanyargó ösvények, a must illata, és a frissen töltött poharak hangulata egyszerre hív barangolásra és elidőzésre. A szőlősorok közötti bortúrák, egy-egy pohár helyi bor kíséretében – mára egész Európában divattá vált. Akár Franciaországban, Németországban, Ausztriában vagy Svájcban járunk, mindenütt ugyanaz a varázs: a bor, a táj és a gasztronómia tökéletes egysége. Gyere velünk, fedezzük fel együtt Európa leghangulatosabb borútjait.

Európa legszebb borútjainak egyike az elzászi borút
Európa legszebb borútjai felejthetetlen őszi kirándulási tippeket ígérnek.
Fotó: Daan Kloeg / Shutterstock

Európa legszínesebb borútjai: séták, ízek, panorámák

  • Elszász – a Grand Cru borok nyomában

Az Elzász lankás dombjai között futó Chemin des Grands Crus egyszerre nyújt történetet, látványt és ízeket. A körút Beblenheim, Hunawihr, Riquewihr és Zellenberg mesébe illő falvain halad át, miközben táblák mesélnek a szőlőművelés múltjáról és a borászok mindennapjairól. A Grand Cru minősítésű borok – Riesling, Gewürztraminer és Muscat – a világ élvonalába tartoznak, és útközben szinte minden faluban kóstolhatók. A panoráma sem elhanyagolható: a Ribeauvillé fölé magasodó három kastély és a Haut-Koenigsbourg erőd látványa az egész napos séta méltó jutalma.

Az elzászi borút, a Chemin des Grands Crus kedvelt gasztronómiai úti cél
A franciaországi Chemin des Grands Crus borút a Rhone-Alpes régió egyik leglenyűgözőbb úti célja.
Fotó: Richard Semik
  • Mosel – a német Riesling hazája

A Mosel folyó völgyében kanyarogva a történelem és a természet egyszerre tárul elénk. Itt született meg Németország legrégebbi borvidéke, ahol a meredek szőlőhegyek között a Riesling az uralkodó fajta. Az egyszerűbb túrákra vágyóknak a trieri tanösvény kínál egyórás ismerkedést a borászat világával, míg a kalandvágyók a Römersteig ösvényét választhatják Trittenheim és Minheim között. Ez a 15 kilométeres útvonal a római idők örökségét őrzi: szőlőhegyek, sziklaüregek, ókori temetkezési helyek és a legendás Neumagen-Dhron falu, ahol kétezer éve is bort préseltek. Útközben a helyi pincészetekben ma is éppolyan örömmel kínálják a bort sajttal és szőlővel, mint hajdan a rómaiak.

A Mosel mentén is izgalmas borút várja a borok szerelmeseit
A három ország - Franciaország, Luxemburg és Németország - határán futó Moselle (Mosel) folyót szintén lenyűgöző szőlőültetvények ölelik körbe.
Fotó: Iryna Shpulak / Shutterstock
  • Stájerország – a vulkánok és a tramini ösvénye

Délkelet-Ausztria egyik legizgalmasabb borútja a Traminerweg, amely a klöchi Vinothekből indul és oda tér vissza, 13,5 kilométeren át. A vidék egykori vulkánjai ma szelíd dombok, köztük virágzó szőlőültetvényekkel. Az út nevét a híres Klöcher Traminer szőlőről kapta, amely rózsára emlékeztető illatáról ismert. A séta közben a 424 méteres Seindl kilátóról akár Horvátországig is ellátni, a Klöch várromnál pedig igazi időutazásban lehet részünk. Különlegesség, hogy az ösvény mentén önkiszolgáló borállomások várják a vándort – becsületkasszás rendszerben. Akik lelki feltöltődésre vágynak, 16 „energiahelyet” is találnak a túrán, köztük a Meditációs pontot és az Öreg Tölgyet.

Az osztrák Traminerweg borút közeli úti célt kínál
Ausztria Traminerweg borútja csodás őszi kalandokat ígér a gasztronómiai és a természet szerelmesei számára.
Fotó: lorenza62
  • Rheingau – kastélyok és költők vidéke

A Rajna menti Rheingau vidéke a bor és az irodalom szerelmeseinek paradicsoma. A Rheinsteig egyik legszebb szakasza Johannisbergből indul és a híres Eberbach-apátságig vezet. Az út mentén középkori várromok, régi szőlőteraszok és legendás nevek kísérik a lépteket: itt született meg 1775-ben a Spätlese, azaz a késői szüretelésű bor, és itt vendégeskedett Goethe is. Az apátság falai között forgatták Umberto Eco „A rózsa neve” című filmjét – a táj éppoly drámai, mint a történet. A túrát érdemes kiegészíteni egy rövid kitérővel Bacharachba, ahol a folyóparti utcákon apró, színes favázas házak között sétálhatunk.

A Rajna-menti Rheinsteig borút szőlői
A Rajna-menti Rheinsteig borút hosszú távú kirándulásokat kínál, miközben gasztronómiai élvezeteknek is hódolhatunk.
Fotó: alfotokunst / Shutterstock
  • Lavaux – a svájci borok ízelítője

A Genfi-tó partján fekvő Lavaux teraszos szőlői az UNESCO Világörökség részét képezik – nem véletlenül. A meredek hegyoldalakat még a középkori ciszterci szerzetesek alakították termővé, és a mai napig a svájci borászat egyik legfontosabb vidéke. A Genussweg túra St. Saphorinból indul, majd Lutry felé kanyarog a hegyoldalban. A 12 kilométeres útvonalról végig rálátni a mélykék tóra és a túlparton húzódó Alpokra. A borvidék fő fajtája, a Chasselas, könnyed és elegáns fehérbor, amelyhez a helyi sajtok tökéletesen passzolnak. A szőlőteraszok között sétálva egyszerre érezni az emberi kitartás és a természet szépségének harmóniáját.

A svájci Lavaux Genussweg borútja UNESCO Világörökségi helyszín
A Genfi-tó felett elterülő Lavaux teraszos szőlői az UNESCO Világörökség részét képezik, ahol a középkor óta tradicionális szőlőművelést folytatnak.
Fotó: Michal Ludwiczak / Shutterstock

