Galéria: Ezek a paradicsomi kertek bizonyítják, hogy az Éden valóban létezik – Sokan mégis alig ismerik

A kert a civilizáció egyik legősibb és legszemélyesebb műfaja: egyszerre menedék, színpad és tükör. Már az ókori perzsa birodalmakban megjelent a paradicsomi kert eszménye, ahol víz, árnyék, virágok és rend uralta a tájat – nem véletlenül származik a "paradicsom" szó is a perzsa pairidaeza kifejezésből.
Az emberek mindig is vágytak arra, hogy a természetet kézben tartsák, ugyanakkor meghagyják benne a szelíd rendetlenséget, amitől élő marad. A kert egyszerre szimbolizálja az emelkedett rendet és a földi gyönyörűséget: hely, ahol elmélkedni, dolgozni, sétálni vagy egyszerűen csak lenni lehet.
Egy jól megtervezett kert többet mond az alkotójáról, mint ezer szó – és miközben különböző kultúrák és korszakok lenyomatát hordozza, mindig a harmóniát keresi.
A világ tájain barangolva számos ilyen titkos vagy épp hírneves kert vár felfedezésre. Olyan ikonikus helyek ezek, mint Monet kertje Giverny-ben, a barokk Mirabell-kert Salzburgban, vagy a japán Katsura-kert Kiotóban. Észak-Olaszországban a Borromeo-palota kertje a festői Isola Bellán, Iránban a történelmi Fin-kert, míg Spanyolországban az Alhambra kertje idézi meg a tájakon túli szépséget.
