Galéria: Ezek a paradicsomi kertek bizonyítják, hogy az Éden valóban létezik – Sokan mégis alig ismerik

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 18:15
A természet és az ember közös alkotásai néha szinte túl tökéletesnek tűnnek, hogy valóságosak legyenek. Ezek a világot átszelő paradicsomi kertek épp ilyen varázslatos tájak.  
Etédi Alexa
A kert a civilizáció egyik legősibb és legszemélyesebb műfaja: egyszerre menedék, színpad és tükör. Már az ókori perzsa birodalmakban megjelent a paradicsomi kert eszménye, ahol víz, árnyék, virágok és rend uralta a tájat – nem véletlenül származik a "paradicsom" szó is a perzsa pairidaeza kifejezésből. 

Paradicsomi kertek, Etretat kertje, buxus, panoráma a tengerre és a sziklákra
Paradicsomi kertek modern és klasszikus formában - A normandiai partvidéken található Etretat kertje az előbbiek sorába tartozik. 
Fotó: Richard Bloom, wikipedia

Paradicsomi kertek a világ körül

Az emberek mindig is vágytak arra, hogy a természetet kézben tartsák, ugyanakkor meghagyják benne a szelíd rendetlenséget, amitől élő marad. A kert egyszerre szimbolizálja az emelkedett rendet és a földi gyönyörűséget: hely, ahol elmélkedni, dolgozni, sétálni vagy egyszerűen csak lenni lehet. 
Egy jól megtervezett kert többet mond az alkotójáról, mint ezer szó – és miközben különböző kultúrák és korszakok lenyomatát hordozza, mindig a harmóniát keresi. 

A világ tájain barangolva számos ilyen titkos vagy épp hírneves kert vár felfedezésre. Olyan ikonikus helyek ezek, mint Monet kertje Giverny-ben, a barokk Mirabell-kert Salzburgban, vagy a japán Katsura-kert Kiotóban. Észak-Olaszországban a Borromeo-palota kertje a festői Isola Bellán, Iránban a történelmi Fin-kert, míg Spanyolországban az Alhambra kertje idézi meg a tájakon túli szépséget.

A kanadai Butchart Gardens Vancouver szigetének egyik fő látványossága, ahol egy elhagyott mészkőbányából varázsoltak virágzó színtengert több mint száz éve.
Monet kertje Giverny-ben nemcsak látogatható, hanem lényegében egy élő festmény is: az itt virágzó tavirózsák ihlették a mester legismertebb műveit.
A Mirabell-kert Salzburgban egy klasszikus barokk kert, ahol a geometrikus formákat és a szimmetriát a salzburgi várra nyíló panoráma koronázza meg.
A Hong Kong közepén található Nan Lian kert egy lenyűgöző zen kert, amely a Tang-dinasztia stílusában készült, autentikus épületekkel és bonsaiokkal.
A mór Alhambra kertje, a Generalife, Granadában a víz, az árnyék és az illatok tökéletes koreográfiája – egy kert, ahol a csend is zenél.
Etretat kertje Franciaország normandiai partvidékén modern tájművészeti szobrokat ötvöz a drámai szikla-panorámával.
A kiotói Katsura villa - egy császári rezidencia - kertje a japán esztétika csúcspontja, ahol minden kő, fenyő és tavacska filozófiai jelentést hordoz.
A franciaországi Marqueyssac kertek a Dordogne folyó fölött kanyargó, hullámzó bukszusbokraikról híresek, melyek naplementében egészen valószerűtlen látványt nyújtanak.
A XVI. században alapított, és ma UNESCO világörökségi védelmet élvező Fin kert Iránban, Kásán városában az iszlám kertművészet egyik csúcsa, ahol a vízcsatornák és ciprusok geometrikus rendje a paradicsom földi mását idézi.
Az észak-olaszországi Lago Maggiore egyik kis szigetén, Isola Bellán található Borromeo palota kertje lebegő álomként díszíti a tavat, tele egzotikus növényekkel és hófehér pávákkal.
