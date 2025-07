Időkaput rejt Liverpool leghíresebb utcája? Rejtélyek övezik a titokzatos turistacélpontot

Vajon lehetséges az időutazás? Léteznek párhuzamos univerzumok? Eljuthatunk a jövőbe, vagy akár a múltba? Noha ezek a kérdések elsősorban a sci-fi irodalom sajátjai, egyre több olyan történet lát napvilágot, ami arról számol be: megmagyarázhatatlan jelenségek igenis léteznek a valóságban is. Sokak szerint mindez csak városi legenda, míg mások arról beszélnek: azokra az eseményekre, amiről a beszámolók szólnak, van reális magyarázat is.

Időkaput rejt Liverpool híres utcája? Fotó: Google Maps

Liverpool időkapuja

Ha az időutazás, leginkább az akaratlan időugrás, mint városi legenda szóba kerül, akkor sokan az elsők közt említik meg a liverpooli Bold Street rejtélyét. A kávézókkal, éttermekkel és kis boltokkal tarkított utcán ugyanis többen tapasztaltak már-már megmagyarázhatatlan eseményeket. Többen úgy vélik: a brit utca átjáró lehet a múltba, ami véletlen időközönként megnyílik.

Talán ezt tapasztalta meg az a Frank nevű férfi is, aki az 1990-es években járt ott, de a saját bevallása szerint vásárlás közben hirtelen egy olyan világban találta magát, mely sokkal inkább emlékeztette az 1950-es évekre. Egy asszonyon, ugyancsak valamikor a ‘90-es években, az utcán sétálgatva lett úrrá furcsa érzés. Amikor körbepillantott maga körül, rájött, mi nem stimmel: lovaskocsik és az 1800-as éveket idéző ruhák vették körül mindenütt. Állítólag szóba is elegyedett többekkel, akiket egy cseppet sem zavarta a nő “futurisztikus” megjelenése – őt annál inkább kizökkentette a megelevenedett múlt. Aztán ahogy jött, úgy el is múlt minden: hirtelen ismét a modern korban találta magát, pontosan ugyanott, ahol eddig is volt, a Bold Streeten.