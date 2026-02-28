Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Gyász: 89 éves korában elhunyt a legendás színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 20:15
Halálhírét barátja jelentette be. A színésznő 10 éve vonult vissza.
Elhunyt a The Sullivans című sorozat színésznője, Lorraine Bayly. A 89 éves ausztrál sztár halálhírét közeli barátja, Craig Bennett újságíró és családja erősítette meg.

Elhunyt a legendás színésznő
Bayly legismertebb szerepe a The Sullivans című sorozatban Grace volt - a sorozat 1976 és 1983 között futott. Emellett Jennifer Carsont, az ügyvédet alakította a Carson's Law című sorozatban.

Egy szívszorító közösségi médiás bejegyzésben Craig Lorraine-t showbiznisz-legendának, a színpad és a képernyő igazi sztárjának, háromszoros Logie-díjas televíziós kincsnek és sokak gyönyörű barátjának nevezte.

A díjnyertes színésznő tíz évvel ezelőtt vonult vissza a nyilvánosságtól - írja a The Sun.

 

