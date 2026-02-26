Sophie Turner szinte meztelenül ünnepelte a 30. születésnapját

Sophie Turner remekül szórakozott a 30. születésnapi buliján. Az Instagramon megosztott fotóival a rajongóknak is bepillantást engedett az extravagáns partiba. A Trónok harca sztárja egy láncos miniruhában tündökölt, amely nem sokat takart a testéből. Az öltözéket csillogó láncsor díszítette, ami még elegánsabbá varázsolta az összhatást, és extra csillogást kölcsönzött neki. A színésznő a különleges alkalomra egy látványos Retrofête kristályruhát választott, a bulin pedig olyan sztárok is felbukkantak, mint Kit Harington.
Turner a merész szettel valóságos divatikont varázsolt magából születésnapja alkalmából. A láncsorral díszített mikro mini ruhát viselt, amely némi csillogást kölcsönzött a megjelenésének. A ruha finoman áttetsző anyagból készült, a szikrázó láncok pedig még vadabbá tették az összhatást. A külcsínt magassarkúval tette teljessé, az egyik fotón pedig egy hozzá illő táskát is láthatunk rajta. Olyan fotót is posztolt, melyen felső nélkül csupán egy kabátot visel. A képek az instagram oldalán megtekinthetőek.
A bejegyzéséhez ezt írta:
Szóval ez a 30... azt hiszem, eddig tetszik.
A rajongók gratuláltak a születésnapjához, és valóságos "Királynőként" éltették őt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.