Sophie Turner szinte meztelenül ünnepelte a 30. születésnapját

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 17:53
A Trónok harca sztárja szexi születésnapi fotóval jelentkezett. Sophie Turner mindenkit levett a lábáról.

Sophie Turner remekül szórakozott a 30. születésnapi buliján. Az Instagramon megosztott fotóival a rajongóknak is bepillantást engedett az extravagáns partiba. A Trónok harca sztárja egy láncos miniruhában tündökölt, amely nem sokat takart a testéből. Az öltözéket csillogó láncsor díszítette, ami még elegánsabbá varázsolta az összhatást, és extra csillogást kölcsönzött neki. A színésznő a különleges alkalomra egy látványos Retrofête kristályruhát választott, a bulin pedig olyan sztárok is felbukkantak, mint Kit Harington.

Sophie Turner szexi születésnapi fotóval jelentkezett

Turner a merész szettel valóságos divatikont varázsolt magából születésnapja alkalmából. A láncsorral díszített mikro mini ruhát viselt, amely némi csillogást kölcsönzött a megjelenésének. A ruha finoman áttetsző anyagból készült, a szikrázó láncok pedig még vadabbá tették az összhatást. A külcsínt magassarkúval tette teljessé, az egyik fotón pedig egy hozzá illő táskát is láthatunk rajta. Olyan fotót is posztolt, melyen felső nélkül csupán egy kabátot visel. A képek az instagram oldalán megtekinthetőek.

A bejegyzéséhez ezt írta: 

Szóval ez a 30... azt hiszem, eddig tetszik. 

A rajongók gratuláltak a születésnapjához, és valóságos "Királynőként" éltették őt.

 

 

