Véres harisnyában és kórházi köpenyben tett bejelentést a híres műsorvezető

Ulrika Jonsson műsorvezető véres lábkötésben, a kórházból jelentkezett be, hogy beszámoljon arról, mi is történt vele.

Kórházi köpenyben tett bejelentést a műsorvezető

Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Mi történt a műsorvezetővel?

A svéd–brit tévésztár kórházi köpenyében elmondta, egy már jól ismert kezelésen ment keresztül. Az 58 éves Jonsson visszérgyulladás miatt egy „fájdalmas, kényelmetlen” beavatkozáson esett át, amit úgy jellemzett, hogy „nem a legszexibb dolog a világon”.

Az orvosom szigorú utasításai miatt kiléptem a komfortzónámból, és úgy döntöttem, megműttetem a visszereimet.

Ez azonban nem az első műtéte a sztárnak: ugyanazon a kezelésen harmadszorra esett át - az utolsó 21 éve volt.

A megosztott képen jól látszik, ahogyan mindkét lába térdig be van kötve. Elmondása szerint a mostani egy kicsit komplexebb beavatkozás volt, de hálás az orvosának.

Azon kívül, hogy a lábaimat szinte megfojtják ezek a sebészeti harisnyák, és úgy folyik belőlük a vér mint egy szűrőedényből, az, hogy valaki sajtos-sonkás pirítóst készített nekem, igazi csemege volt.

A műtét után nyolc napig pihennie kell - elmondta hogy, bár ez számára nehéz lesz, megpróbál nem feleslegesen mozogni a gyors gyógyulás érdekében.