Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiakadt a plus size modell: szerinte a több 130 kilós súlya miatt nem köthetett életbiztosítást

modell
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 10:40
tess hollidayplus size
A több mint 130 kilós modell sérelmezte a visszautasítást.
Bors
A szerző cikkei

Tess Holliday a napokban azzal a bejelentéssel állt elő, hogy a súlya miatt megtagadták tőle az életbiztosítást. A plus size modell, aki a pozitív testkép és önelfogadás hírnökeként vált ismertté, úgy vélte, a több mint 130 kilós súlya miatt nem sikerült megkötnie a biztosítást.

@tessholliday AAA you did me dirty man #lifeinsurance #oops #advice #lol ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

Komoly sérelemről számolt be a plus size modell

Sajnálom. Igen, azt gondoltam, hogy 40 éves, nemdohányzó, nemivó, egészségügyi problémáktól nem szenvedő emberként életbiztosítást köthetek. Ez őszintén szólva az én tévedésem volt

 – mondta el Tess, erősen szarkasztikus hangnemben, egy TikTok-videóban.

170 centi vagyok, és több mint 136 kilogrammot nyomok. És úgy tűnik, ez kizárja az életbiztosítást. Igen, úgy látszik

- tette hozzá a modell, aki kiemelte, minden egyes nap edz, nincsenek betegségei, és nem szed semmilyen gyógyszert. Tess továbbá fatphobiásnak (avagy kövérfóbiásnak) nevezte az „orvosi ipari komplexumot”, azt állítva, a „rendszer hibás”.

Én tévedtem, ez az én saram. És őszintén szólva, ez nem fog újra előfordulni. Tanultam a leckéből

- emelte ki a híresség, aki korábban azt is sérelmezte, ahogy tavaly ősszel egy légiutas-kísérő azt javasolta neki, adjon le pár kilót, amikor a repülőgép mosdójában véletlenül megnyomta a csípőjével a légiutas-kísérő hívógombját - írja a Page Six.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu