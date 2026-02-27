Kiakadt a plus size modell: szerinte a több 130 kilós súlya miatt nem köthetett életbiztosítást

Tess Holliday a napokban azzal a bejelentéssel állt elő, hogy a súlya miatt megtagadták tőle az életbiztosítást. A plus size modell, aki a pozitív testkép és önelfogadás hírnökeként vált ismertté, úgy vélte, a több mint 130 kilós súlya miatt nem sikerült megkötnie a biztosítást.

Komoly sérelemről számolt be a plus size modell

Sajnálom. Igen, azt gondoltam, hogy 40 éves, nemdohányzó, nemivó, egészségügyi problémáktól nem szenvedő emberként életbiztosítást köthetek. Ez őszintén szólva az én tévedésem volt

– mondta el Tess, erősen szarkasztikus hangnemben, egy TikTok-videóban.

170 centi vagyok, és több mint 136 kilogrammot nyomok. És úgy tűnik, ez kizárja az életbiztosítást. Igen, úgy látszik

- tette hozzá a modell, aki kiemelte, minden egyes nap edz, nincsenek betegségei, és nem szed semmilyen gyógyszert. Tess továbbá fatphobiásnak (avagy kövérfóbiásnak) nevezte az „orvosi ipari komplexumot”, azt állítva, a „rendszer hibás”.

Én tévedtem, ez az én saram. És őszintén szólva, ez nem fog újra előfordulni. Tanultam a leckéből

- emelte ki a híresség, aki korábban azt is sérelmezte, ahogy tavaly ősszel egy légiutas-kísérő azt javasolta neki, adjon le pár kilót, amikor a repülőgép mosdójában véletlenül megnyomta a csípőjével a légiutas-kísérő hívógombját - írja a Page Six.