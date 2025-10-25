BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Bianka, Blanka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"190 kilós vagyok és imádom mutogatni a testem"

pénz
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 15:00
ételplus size
A fiatal nő azért kap pénzt, hogy egyen. És az édesanyja még támogatja is a karrierjét.

A 190 kilós Caitlin Finley abból él, hogy kamerák előtt tömi magába az ételt. Ezzel a szenvedélyével hetente több száz fontot is megkeres, de mint mondja, a pénzen és az ételen kívül az is fontos neki, hogy előmozdítsa a "szuper méretű, gyönyörű nők" ügyét. Édesanyja ahelyett, hogy meglepődött volna a karrierválasztásán, támogatta is őrült ötletét, sőt, ő a fotósa. 

 

A 150 cm magas Caitlin az egyesült államokbeli Kentuckyból származik, és napi 10 000 kalóriát fogyaszt. Annak ellenére, hogy 24-es ruhaméretet hord és 80-as a BMI-je, ragaszkodik ahhoz, hogy egészséges, és évente többször is jár orvosi ellenőrzésre. Caitlin növekvő pocakja ellenére édesanyja – aki speciális igényű gyermekekkel dolgozik – meglepően boldogan bátorítja őt.

"Imádom mutogatni a testem és egyáltalán nem érdekel, ki mit gondol rólam. A plus size, gyönyörű nők egyik leghíresebb képviselője akarok lenni" - fogalmazott a fiatal nő. "Anya támogat és nagyon büszke rám, ő a legnagyobb rajongóm. Néha lefényképez engem pózolás közben, és segít kiválasztani a képeket, amiket felteszek az oldalra. Hihetetlen, hogy támogat.”

„Imádom, ahogy kinézek, és elkezdtem aktívan hízni, mert ettől szexinek érzem magam. A specialitásom, hogy a kamera előtt dörzsölgetem és rázogatom a hasamat.”

A fiatal lány állítja, ha az egészsége veszélyben lenne, átgondolná az életvitelét. Azonban a leletei szerinte tökéletesek és csak akkor fullad ki, ha lépcsőznie kell. 

„Nincs semmi baj azzal, amit csinál – nem a melleit vagy az intim testrészeit mutogatja, csak az idomait. Büszke vagyok rá, és amíg elégedett a karrierjével, addig minden rendben" - nyilatkozta Caitlin édesanyja.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu