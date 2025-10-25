"190 kilós vagyok és imádom mutogatni a testem"

A 190 kilós Caitlin Finley abból él, hogy kamerák előtt tömi magába az ételt. Ezzel a szenvedélyével hetente több száz fontot is megkeres, de mint mondja, a pénzen és az ételen kívül az is fontos neki, hogy előmozdítsa a "szuper méretű, gyönyörű nők" ügyét. Édesanyja ahelyett, hogy meglepődött volna a karrierválasztásán, támogatta is őrült ötletét, sőt, ő a fotósa.

A 150 cm magas Caitlin az egyesült államokbeli Kentuckyból származik, és napi 10 000 kalóriát fogyaszt. Annak ellenére, hogy 24-es ruhaméretet hord és 80-as a BMI-je, ragaszkodik ahhoz, hogy egészséges, és évente többször is jár orvosi ellenőrzésre. Caitlin növekvő pocakja ellenére édesanyja – aki speciális igényű gyermekekkel dolgozik – meglepően boldogan bátorítja őt.

"Imádom mutogatni a testem és egyáltalán nem érdekel, ki mit gondol rólam. A plus size, gyönyörű nők egyik leghíresebb képviselője akarok lenni" - fogalmazott a fiatal nő. "Anya támogat és nagyon büszke rám, ő a legnagyobb rajongóm. Néha lefényképez engem pózolás közben, és segít kiválasztani a képeket, amiket felteszek az oldalra. Hihetetlen, hogy támogat.”

„Imádom, ahogy kinézek, és elkezdtem aktívan hízni, mert ettől szexinek érzem magam. A specialitásom, hogy a kamera előtt dörzsölgetem és rázogatom a hasamat.”

A fiatal lány állítja, ha az egészsége veszélyben lenne, átgondolná az életvitelét. Azonban a leletei szerinte tökéletesek és csak akkor fullad ki, ha lépcsőznie kell.

„Nincs semmi baj azzal, amit csinál – nem a melleit vagy az intim testrészeit mutogatja, csak az idomait. Büszke vagyok rá, és amíg elégedett a karrierjével, addig minden rendben" - nyilatkozta Caitlin édesanyja.