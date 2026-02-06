Te jó ég: ilyen nagy lett Milla Jovovich lánya!

A Resident Evil-filmek legendás színésznője, Milla Jovovich ugyan rendkívül büszke lányára, mégis különleges alkalom, ha közösen láthatjuk őket egy rendezvényen, azonban a február 3-án megjelent Drakula című film Los Angeles-i premierjén kivételt tettek. Az 50 éves színésznő büszkén és hatalmas mosollyal vonult végig a vörös szőnyegen 18 éves lányával, a szintén színészi álmokat dédelgető Ever Andersonnal.

Milla Jovovich elhozta lányát, Ever Andersont is a Drakula filmjének premierjére / Fotó: NurPhoto via AFP

Milla Jovovich lánya mintha a színésznő hasonmása lenne

A színésznő gyakran posztol a rajongók nagy örömére a hétköznapi életéről és a családi pillanatokról is, ezért különösen örülhettek, amikor nyilvánosan is megmutatta lányát. A közösségi médiában a képeket látva a kommentelők váltig állítják: mintha Milla fiatalkori hasonmását látnák a 18 éves lányban, hiszen a mosolyuk, az arcformájuk és a kisugárzásuk is rendkívül hasonló.

Az ötödik elem sztárja korábban elárulta a PEOPLE magazinnak, hogy annak idején nagyon nehezen hozta világra Ever-t;

72 órán át vajúdtam, két éjszakán át nem aludtam. Halloween éjjelén kezdődött, mire kórházba kerültem, november 2-án este volt. Akkor mentem be és végre megkaptam az epidurális érzéstelenítést

- emlékezett vissza a színésznő.

A színésznőnek és férjének, a filmrendező Paul W. S. Andersonnak két további közös gyermeke is született: a most tízéves Dashiel Edan és a hatéves Osian Lark Elliot. A pár 2009-ben kötött házasságot - írja a life.