Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Te jó ég: ilyen nagy lett Milla Jovovich lánya!

Milla Jovovich
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 16:55
családfilm
Az orosz-szerb származású színésznő lánya egyre inkább túlragyogja édesanyja karizmatikus szépségét. Milla Jovovich búszkén mutatta meg 18 éves lányát a vörös szőnyegen.
Amy Mans
A szerző cikkei

A Resident Evil-filmek legendás színésznője, Milla Jovovich ugyan rendkívül büszke lányára, mégis különleges alkalom, ha közösen láthatjuk őket egy rendezvényen, azonban a február 3-án megjelent Drakula című film Los Angeles-i premierjén kivételt tettek. Az 50 éves színésznő büszkén és hatalmas mosollyal vonult végig a vörös szőnyegen 18 éves lányával, a szintén színészi álmokat dédelgető Ever Andersonnal.

Milla Jovovich elhozta lányát, Ever Andersont is a Drakula filmjének premierjére
Milla Jovovich elhozta lányát, Ever Andersont is a Drakula filmjének premierjére / Fotó: NurPhoto via AFP

Milla Jovovich lánya mintha a színésznő hasonmása lenne

A színésznő gyakran posztol a rajongók nagy örömére a hétköznapi életéről és a családi pillanatokról is, ezért különösen örülhettek, amikor nyilvánosan is megmutatta lányát. A közösségi médiában a képeket látva a kommentelők váltig állítják: mintha Milla fiatalkori hasonmását látnák a 18 éves lányban, hiszen a mosolyuk, az arcformájuk és a kisugárzásuk is rendkívül hasonló. 

Az ötödik elem sztárja korábban elárulta a PEOPLE magazinnak, hogy annak idején nagyon nehezen hozta világra Ever-t;

72 órán át vajúdtam, két éjszakán át nem aludtam. Halloween éjjelén kezdődött, mire kórházba kerültem, november 2-án este volt. Akkor mentem be és végre megkaptam az epidurális érzéstelenítést

- emlékezett vissza a színésznő.

A színésznőnek és férjének, a filmrendező Paul W. S. Andersonnak két további közös gyermeke is született: a most tízéves Dashiel Edan és a hatéves Osian Lark Elliot. A pár 2009-ben kötött házasságot - írja a life.

Premier of "The Lego Movie 2" - Arrivals
Milla Jovovich Ever (balra) és Dashiel Edan (jobbra) lányaival, valamint férjével egy 2019-es rendezvényen. hihetetlen, mennyit változott Ever Anderson az elmúlt hét év alatt!  Fotó: AFP

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu