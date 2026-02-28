Gólyahír: sikeres lombikbébi program után terhes a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra UK sztárja, Peggy Rose Lawrence hosszas küzdelem után, lombikbébi programmal esett teherbe.

Lombikbébi programmal esett teherbe a tévésztár

Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Lombikbébi-kezeléssel teljesül a tévésztár egyik legnagyobb vágya

A 34 éves sztárnak mindössze egy százalék esélyt adtak a teherbe esésre, most azonban közösségi médiában jelentette be, hogy anyuka lesz. Peggy párjával „anyu” és „apu” feliratú sapkákban pózolt, miközben a pozitív terhességi tesztjét megmutatta a kamerának.

Peggy bocsánatot kért az elmúlt időszak csendjéért, és elmondta, hogy ez volt élete legérzelemdúsabb és legszebb időszaka, amit előbb teljesen fel szeretett volna fogni, mielőtt megosztja a hírt. Hozzátette, reméli, hogy mások, akik lombikbébi programban vesznek részt, reményt és inspirációt merítenek a történetéből. Azt is elárulta, hogy kissé babonás volt a bejelentéssel kapcsolatban.

A legelejétől fogva megígértem, hogy nyílt leszek az utammal kapcsolatban és pontosan ezt fogom továbbra is tenni

- írta bejegyzésében.

A valóságshow-sztár korábban arról is beszélt, hogy az orvosok nagyon csekély esélyt adtak neki, mivel a lombikprogram korai szakaszában csupán egyetlen petesejtet tudtak leszívni. Ő maga sem hitt igazán a sikerben, sőt meg is fordult a fejében, miért osztotta meg ilyen nyíltan az útját - most azonban éppen ez az egyetlen petesejt teljesíti egyik legnagyobb vágyát.

Tartom magam a szavamhoz, és megígértem, hogy megosztom a jó és a rossz pillanatokat is. Itt van a nyers igazság (a mélypont), abban a reményben, hogy segít valakinek

- fogalmazott február 3-án Peggy, majdnem egy hónappal a terhességi bejelentése előtt, írja az OK!.